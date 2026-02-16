Feliciano López y Rafa Nadal han sido, durante muchos años, rivales en tierra batida. Tras coincidir toda una vida en torneos de tenis, el roce hizo el cariño y se consideran grandes amigos. Más allá de celebrar sus respectivos logros, también han festejado sus grandes triunfos en la vida. De hecho, el marido de Sandra Gago fue uno de los invitados a la boda del de Mallorca con Xisca Perelló en 2019.

Un año después de la retirada de Rafa de tierra batida, Feliciano ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en la que, además de hacer una valoración de la carrera deportiva de Nadal, también ha hablado como nunca sobre su amistad.

Rafa Nadal y Feliciano López en un torneo. (Foto: Gtres)

La amistad de Feliciano López y Sandra Gago

El tenis español es conocido mundialmente por los deportistas que han dejado al país en muchas ocasiones en el pódium, como Rafa Nadal, Feliciano López, Fernando Verdasco, David Ferrer o Carlos Moyá, cuyo juego marcó a una generación posterior, como a Carlos Alcaraz en la actualidad. Durante muchos años, los tenistas mencionados fueron rivales en la pista pero, cuando salían de los estadios, compartían confidencias que con el paso del tiempo han revelado. Al pasar mucho tiempo juntos, muchos de ellos se convirtieron en grandes amigos, como ocurrió entre Rafa Nadal y Feliciano López.

El equipo de la Selección Española de Tenis. (Foto: Gtres)

El ex marido de Alba Carrillo ha desvelado que, su relación con Nadal ha sido «muy bonita»: «Rafa es la hostia, como persona y está feo que lo diga yo porque yo soy su amigo y mucha gente pensará: «Sí, sí, el típico amigo que le quiere hacer la pelota a Rafa». Como todo el mundo dice que Rafa es la hostia, es que es Rada es la hostia de verdad y cuando le conoces, te das cuenta».

En esta charla con Pedrerol, Feliciano no ha podido evitar esconder la sonrisa al hablar del de Mallorca, del que ha dicho cómo es fuera de tierra batida e incluso con las personas que no conoce: «Eh, Rafa no es nada forzado. O sea él quiere de verdad, es un tío humilde de verdad. Todo lo que ves, o ve la gente que no le conoce, él es así».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Cafelito de Josep Pedrerol (@elcafelitotv)

Además de poner en valor la humildad de Nadal -una cualidad en la que coincide siempre su entorno cercano-, Feliciano ha comentado cómo es el marido de Xisca Perelló como amigo: «Y luego es muy buen amigo. Rafa a mí me ha demostrado muchas veces que es muy buen amigo. O sea se alegra mucho de que le vaya bien a su gente. Y está presente cuando tiene que estar. Yo me acuerdo cuando gané mi primer Queens, que él sabía lo importante que era para mí este torneo, el tío me dice: «Joder, tío cuando estaba en casa viendo el partido, me emocioné, me puse a llorar». Es un tío increíble y bueno, el mejor deportista que hemos tenido, eso está fuera de duda. Yo creo que hemos tenido mucha suerte, Josep».