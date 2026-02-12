La propuesta de Rafa Nadal al Papa León XIV: "Te invito cuando quieras"

Rafa Nadal ha logrado numerosos éxitos a lo largo de su carrera como tenista. Ahora, el de Mallorca disfruta de su ‘jubilación’, aunque no lejos de tierra batida. Su implicación por el deporte con el que ha crecido sigue siendo la misma y, de hecho, es habitual verle en las gradas de los torneos para apoyar a sus compañeros de profesión, como a Carlos Alcaraz. Ahora, se ha hecho viral una imagen del marido de Xisca Perelló en la que aparece firmando una camiseta que le ha hecho llegar a una de las personas más conocidas del mundo.

Rafa Nadal le manda una camiseta al Papa León XIV

El ganador de 22 títulos de Grand Slams casi nunca se ha pronunciado sobre asuntos que pueden herir sensibilidades -sobre todo al comienzo de su carrera-. Sin embargo, en ocasiones, sí que ha hablado abiertamente sobre temas de actualidad, de su pasión por el fútbol -y concretamente por el Real Madrid- y ha presumido de su gran amistad con la Familia Real de España -y, sobre todo, con el Rey Juan Carlos I, que tantas veces le ha visto levantar trofeos-.

Rafa Nadal en un evento deportivo. (Foto: Gtres)

De su vida privada, en contadas ocasiones el de Mallorca ha hablado abiertamente. Cierto es que, con la llegada de sus hijos al mundo, su fibra se ha ablandado y, de hecho, es habitual que los pequeños le acompañen a algunos actos. También -y porque él mismo decidió hacerlo público- que lleva toda una vida junto a Xisca Perelló, con la que ha formado su familia y en la que encontró un hogar cuando su fama comenzaba a despegar.

A lo largo de su carrera, Nadal a penas ha sido protagonista de polémicas. Solo, en el año 2009, reflexionó sobre las creencias espirituales y dijo que, «la religión era la mayor causa de mortalidad de la historia». Entonces, el tenista retirado dijo que, «prácticamente todas las cosas malas que pasan en la vida son culpa de los radicalismos de cualquier tipo, que desencadenan en problemas que podrían evitarse», aseguró en La Información de Alicante.

Sin embargo, el de Mallorca siempre ha estado cerca de la religión católica. En 2019 se casó por la Iglesia con Xisca en una ceremonia oficiada por el padre Tomeu Catalá. Una prueba que quiso confirmar y bendecir su amor a través de los ojos de Dios.

Ahora, y un año después de anunciar su retirada como deportista, Nadal ha sorprendido en las últimas horas al mandarle una camiseta firmada al líder de la Iglesia católica por antonomasia. Ecclesia ha publicado una imagen en la que aparece el tenista muy sonriente a punto de enviarle un obsequio al Papa, al que le ha invitado a jugar al tenis. «Para el Papa León XIV con toda mi admiración y cariño. Le invito a jugar cuando quiera», ha escrito. Esta prenda ha llegado hasta al Vaticano gracias al doctor José Luis Zamorano Gómez, que acudió a la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI junto a otros médicos en la Jornada Mundial del Enfermo.