Xisca Perelló ha vuelto a demostrar que su estilo es una extensión natural de su personalidad: discreto, funcional y profundamente elegante. Lejos de estridencias o modas pasajeras, la directora general de la Fundación Rafa Nadal ha convertido cada una de sus apariciones públicas en una lección magistral de sobriedad bien entendida. Su reciente presencia en Madrid, con motivo de la presentación del circuito solidario de golf Spin & Swing by Cantabria Labs, no ha sido la excepción. Bajo un cielo gris y una jornada marcada por la lluvia, Perelló apostó por un impecable estilismo working que conjugaba a la perfección profesionalidad, minimalismo y lujo silencioso.

El look elegido respondía a un patrón muy reconocible en ella: prendas atemporales, cortes masculinos y una paleta cromática dominada por tonos neutros. En esta ocasión, Xisca se decantó por un traje sastre de corte masculino en color gris plomo, una elección que refuerza esa imagen de mujer sólida, segura y alejada de artificios. La americana, de líneas limpias y estructura definida, se combinaba con un pantalón recto que aportaba equilibrio y comodidad, dos constantes en su forma de vestir.

José Luis Martínez-Almeida y Xisca Perelló en Madrid. (Foto: Gtres)

Bajo la chaqueta asomaba una camisa formal de rayas, un guiño clásico que añade profundidad al conjunto sin romper la armonía visual. Sobre el traje, Perelló incorporó un abrigo camel de largo midi, sin cierre frontal y con cinturón, una de esas piezas clave que elevan cualquier estilismo y que encajan perfectamente en su armario cápsula. El abrigo, de patrón minimalista, funcionaba como elemento envolvente, aportando calidez y sofisticación a partes iguales.

Sin embargo, si hubo una pieza que concentró todas las miradas, fue el bolso. Xisca Perelló eligió el modelo Rodeo Mini de Balenciaga, valorado en 2.500 euros, convirtiéndolo en el auténtico protagonista del look. En un tono café con leche, este diseño encapsula a la perfección la esencia del lujo silencioso: líneas depuradas, estructura rígida y una estética refinada que no necesita logotipos excesivos para destacar. Fabricado en piel de becerro y con una silueta ligeramente trapezoidal, el bolso equilibra funcionalidad y diseño, una combinación muy alineada con el estilo personal de Perelló.

José Luis Martínez-Almeida, Xisca Perelló y Rafa Nadal en Madrid. (Foto: Gtres)

El modelo cuenta con asa corta para llevar en la mano, bandolera extraíble y un cierre frontal giratorio, detalles que refuerzan su versatilidad y lo convierten en un accesorio pensado para el día a día de una mujer que se mueve entre reuniones institucionales y actos oficiales. No es una elección casual, sino una declaración de intenciones: invertir en piezas duraderas, bien construidas y alejadas del consumo impulsivo.

En cuanto al calzado, Xisca optó por unos botines de ante marrón acabados en punta y con tacón sensato, reafirmando su preferencia por la comodidad elegante. Nada de alturas imposibles ni diseños excesivamente llamativos. Cada elemento del conjunto estaba pensado para acompañar, no para competir. Completaron el estilismo un foulard y un paraguas en tonos neutros, perfectamente integrados en la estética general y adaptados a la climatología madrileña. Este estilismo no solo refuerza la imagen pública de Xisca Perelló como presidenta y directora de la Fundación Rafa Nadal, sino que también la consolida como referente de un estilo femenino basado en la discreción, la coherencia y la funcionalidad. Su forma de vestir habla de una mujer que entiende la moda como una herramienta, no como un fin; como un lenguaje silencioso que transmite valores, compromiso y autenticidad.