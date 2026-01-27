Parece Miu Miu pero es de Zara: el bolso de piel que van a llevar todas las pijas en 2026

Es de Zara, pero podría ser de la nueva colección de Miu Miu, este bolso de piel que llevan las pijas de Salamanca es el que necesitas este 2026. Llega un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a nuestro armario. El lujo silencioso por mucho menos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para llenar nuestro armario de piezas de lo más especiales.

Un buen bolso es la mejor carta de presentación posible. Una carta de presentación, pero también un elemento práctico de nuestros looks, por el que merece la pena invertir una buena cantidad de dinero.

Las pijas de Salamanca llevan este bolso de piel que necesitas este 2026

Este 2026 debes empezar a cuidar tu armario.

Un bolso de piel acabará siendo el que se adaptará a nuestras necesidades.

Las pijas de Salamanca no dudan en apostar claramente por un elemento que acabará marcando una diferencia significativa.

Nunca hubiéramos podido imaginar que en Zara tendríamos la posibilidad de hacernos con un bolso que parece de firma. A simple vista y viendo la calidad de los acabados, se convertirá en la mejor base para una serie de cambios importantes.

Es de Zara pero parece de Miu Miu

Miu Miu podría firmar este vestido de Zara.

Paula Alonso es la experta en moda que nos traslada a los orígenes de este tipo de bolso: «El origen de los bowling bags no es otro que el fácil transporte de las bolas de jugar a los bolos, un deporte muy lejos de ser de nueva creación se remonta a hace siete mil años época en que en el Antiguo Egipto ya utilizaban piedras como «bowling balls». Tiempo después… Finales del siglo XIX las bolas eran fabricadas de madera de roble. El el siglo XX durante sesenta años fueron de un plástico durísimo que luego mezclaron con goma. En los 80 llegó el poliuretano como material principal que más tarde pasó a la ebonita. En los 90 cambió la normativa regulaba la densidad. Del mismo modo que las bolas fueron cambiando el material, peso, tamaño… Las bolsas para transportarlas sufrieron los mismo cambios. Comenzando por materiales de lo más rudos y arcaicos, como podía ser el mismo caucho, a telas frágiles que no soportaban más de un uso. Cuando empezaron a tomar forma fue a comienzo del siglo XX, entonces las mujeres empezamos a usurpar los usos de determinados utensilios masculinos para llevarlos a nuestro mundo. Una rústica bolsa de deporte de dimensiones ni muy grande ni muy pequeña, resistente y versátil, con unos colores, combinaciones textiles y alguna hornamentación se convirtió en el perfecto bolso de fin de semana. Ideal para llevar el neceser, ropa interior, un camisón, una blusa, un vestido y hasta un fular que evite que el viento en el descapotable alborote nuestra melena».

Puede ser tuyo de una calidad increíble y por poco más de 100 euros. Una opción atemporal y duradera.

Este 2026 no puede faltar este increíble bolso.