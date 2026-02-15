El look de Carlos Alcaraz firmado por Vuitton con un Rolex Daytona como complemento de lujo

Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los hombres del momento. Tras ganar el Abierto de Australia, ha roto récords. Su meteórica carrera, su incansable esfuerzo y el constante sacrificio le han hecho tocar el techo del tenis y continúa escribiendo su propia historia sobre las pistas y en el deporte español.

Cuando despuntas en una disciplina, además de en una estrella, te conviertes en uno de los mejores escaparates para las marcas y que optes por sus prendas es, para ellas, un verdadero privilegio y un gran recurso de marketing y negocio. Sin embargo, estas apariciones pocas veces suceden fruto del azar. Carlos Alcaraz tiene un contrato con la marca parisina Louis Vuitton desde junio de 2023 y en su última aparición oficial ante los medios tras coronar Australia, ha confirmado que este vínculo sigue delante.

Carlos Alcaraz en Melbourne. (Foto: Gtres)

El look de Alcaraz tras su gran triunfo

En un jardín de Melbourne, Carlos posó con un elegante look firmado por la marca del grupo LVMH compuesto por unos pantalones de campana y un jersey de cuello mao negro. Acompañando esta armónica combinación, lució una sobrecamisa con patrón cuadrado muy cuidado. Esta última era la prenda que desvelaba el origen del diseño, que pertenece al catálogo de la maison francesa indicada y que comenzó siendo experta en marroquinería y especialmente en maletas y bolsos de viaje.

Carlos Alcaraz en Melbourne. (Foto: Gtres)

Se trata de una chaqueta utilitaria de color gris muy oscuro confeccionada en lana obtenida de manera responsable. Una versión moderna de las clásicas prendas de sastrería con un diseño elegante y sobrio que se adorna con el logotipo LV metálico en el bolsillo derecho del pecho y remaches Monogram en los puños. El modelo, que puede combinarse con el pantalón a juego para crear un conjunto refinado —opción que no convenció a Carlos—, se completa con cuatro bolsillos de plastrón. Su precio es de 2.700 euros, se podía conseguir en la página oficial y, en estos momentos, se encuentra agotada.

Chaqueta de Carlos Alcaraz. (Foto: web Louis Vuitton)

Así es el deseado reloj de Carlos Alcaraz

Sin embargo, esta no es la pieza más lujosa y cara de la esperada aparición del tenista. En los últimos tiempos, las grandes fortunas han vuelto a destacar por su exquisitez y por retomar la esencia clásica de este estamento social. Por este motivo, cada vez es más habitual ver a deportistas o cantantes de primer nivel lucir lujosos y exclusivos relojes de marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Breitling o Cartier.

Rolex Cosmograph Daytona de Carlos Alcaraz. (Foto: web Rolex)

En este caso, Carlos Alcaraz ha optado por la casa Rolex y ha lucido un impresionante cronógrafo que puede conseguirse por un importe de 39.800 euros. Se trata del modelo Daytona, que cuenta con una imponente caja de 40 mm de oro amarillo. Las agujas marcan las horas sobre una esfera lacada en turquesa y tres contadores en negro que crean un llamativo contraste. La correa, con diseño deportivo, se trata de un brazalete Oysterflex de color negro en perfecta sintonía con su look y con los detalles del accesorio descrito.