¿Quién es quién entre los Bulgaria? Cuenta atrás para la gran boda ‘royal’

Tick, tack… Este 28 de mayo, Mafalda Sajonia-Coburgo-Gotha, la hija mayor del príncipe Kyril de Bulgaria, se dará el ‘sí, quiero’ con Marc Abousleiman, un joven ingeniero de 27 años, en la capilla de Santa Ana del Palacio Real de la Almudaina de Mallorca. Un lugar con mucho significado para la familia royal, pues hace tres décadas, concretamente el 15 de septiembre de 1989, Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal se juraron amor eterno en la misma capilla, ante más de 400 invitados, entre los que se encontraba el entonces príncipe Felipe, que ejerció como testigo del novio. Sin embargo, esta ceremonia nada tendrá que ver con la de los príncipes de Preslav, pues la pareja quiere sellar su amor con la misma discreción con la que han llevado su historia durante más de ocho años.

Mafalda, al igual que sus hermanos, Olimpia y Tassilo, se crió en Londres, pero se desplazó a Nueva York para estudiar música en el Berklee College of Music de Boston, uno de los centros más prestigiosos del mundo. Allí se enamoró de Marc – que también se crio en Londres y con quien había coincidido en el Liceo Francés Charles de Gaulle- mientras él estudiaba Ingeniería y Business en Harvard. Y hasta día de hoy, donde en tan solo unos días, sellarán su amor con un juramento eterno. Una boda muy especial para la Familia Real búlgara, pues se trata de la primera de los 11 nietos del último rey de Bulgaria en pasar por el altar. Al enlace de la aristócrata no faltarán sus abuelos maternos, Miguel Nadal e Isabel Fuster Puigdorfila, ni los paternos, el rey Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo. Pero, para no perder el hilo, a continuación repasamos el quién es quién de los Bulgaria.

Príncipe Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal

Los príncipes de Preslav son los padres de la futura novia. Se dieron el ‘sí, quiero’ hace 33 años en una de las bodas de mayor interés para las revistas del corazón. Entre los invitados se encontraban personajes destacados de la aristocracia, las finanzas y la vida social, sin embargo, la presencia más comentada fue la del entonces príncipe Felipe, que firmó como testigo del enlace. Y es que, aunque su matrimonio parecía idílico, al igual que lo fue su noviazgo, la pareja decidió ponerle punto y final a su matrimonio y, aunque nunca trascendieron los motivos de su ruptura, cada uno siguió su vida por un camino completamente diferente. Tras su divorcio, Kyril, que lleva los apellidos “de Bulgaria y Coburgo” y ostenta los títulos de Príncipe de Preslav y duque de Sajonia, se quedó en Londres, donde ejerció como asesor financiero. Por su parte, Rosario se pudo dedicar al arte, cursando estudios en el Richmond College de la City.

Olimpia y Tassilo

Kyril de Bulgaria, segundo hijo del rey Simeón, tuvo tres hijos durante su matrimonio con Rosario Nadal. Mafalda, que es la mayor, Olimpia y Tassilo, el pequeño de los tres. Mientras que la futura novia se dedica a la música, la mediana trabaja en el mundo de la moda –siguiendo los pasos de su madre al estudiar Bellas Artes- y el pequeño estudia Ciencias Físicas, que lo compagina con el deporte.

Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz

Es la única hija del rey Simeón y la pequeña de sus cuatro hermanos. Se casó el 26 de octubre 200 con el aventurero Kitín Muñoz, embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, en una ceremonia católica, pero con una posterior bendición ortodoxa, religión de la novia. En 2007 nació Simeón III Hassan, el único hijo del matrimonio. Kalina y el pequeño de la familia tienen la doble nacionalidad, española y búlgara. Además, mantienen una estrecha relación con la Familia Real española, que procede de cuando la reina Juana se afincó en Estoril y compartió exilio con la familia de Don Juan Carlos.

El príncipe Konstantin y María García de la Rasilla

El cuarto hijo de los reyes de Bulgaria selló su amor en 1994 con María García. Una boda celebrada en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid a la que acudieron doña Sofía y don Juan Carlos junto a Felipe y las infantas Elena y Cristina. Fruto de su relación nacieron dos hijos, los mellizos Umberto y Sofía. La joven es la ahijada del Rey y, a su vez, Konstantin es padrino de la infanta Sofía, pes Felipe y el príncipe de Vidin son grandes amigos. Por su parte, Umberto es más discreto y familiar, y actualmente estudia en Georgetown, la universidad católica más antigua de Estados Unidos y en la que también estudió el rey Felipe.

Kubrat de Bulgaria y Carla Royo-Villanova

El tercer hijo del rey Simeón se casó en 1993 con Carla. Licenciado en Medicina, se especializó en Cirugía y su carrera profesional ha estado centrada en los hospitales de Madrid y Sofía. Por su parte, su mujer dejó a un lado su faceta empresarial para dedicarse a escribir sobre viajes y moda, siendo autora de varios libros y dirigiendo su propia firma de cosméticos. Ambos tienen tres hijos adolescentes: Mirko, Lucas y Tirso. El primero ha seguido los pasos de su padre, especializado en cirugía general, mientras que el segundo ha escogido psiquiatría como especialidad. Por su parte, el pequeño de la casa ha optado por la física.

Miriam de Ungría y Boris

La tía de la novia, Miriam de Ungría, es la viuda de Kardam de Bulgaria, el hijo mayor del rey Simeón. Hace ya siete años, su marido, el heredero del extinto trono búlgaro, falleció debido a las secuelas de un terrible accidente de tráfico que la pareja sufrió en 2008. Ambos sobrevivieron a las fracturas del accidente, pero el primogénito de Margarita Gómez Acebo quedó postrado, sin poder moverse ni comunicarse. Desde su fallecimiento, su hijo Boris de Bulgaria se convirtió en el nuevo heredero al trono, ostentando el título de príncipe de Tírnovo. Con 24 años, el joven tiene claro que lo suyo es el mundo del arte, desde que hiciera maquetas con su progenitor a escasa edad.

Rey Simeón y Margarita Gómez-Acebo

El abuelo paterno de la novia fue el último rey de Bulgaria. Tras ser desterrado de su país, Simeón y su madre fueron recibidos en España, donde se enamoró de Margarita y sellaron su amor en 1962. Fruto de su relación nacieron sus cinco hijos: Kardam, Kyril, Kubrat, Konstantin y Kalina. Margarita Gómez-Acebo no había cumplido los dos años cuando perdió a sus padres. Tuvo la mala suerte de nacer en 1935, apenas un año antes del estallido de la Guerra Civil, aunque la fortuna de llegar al mundo en el seno de una familia acomodada. Su padre era Manuel Gómez-Acebo y Modet, el cuarto Marqués de Cortina, y su madre Mercedes Cejuela y Fernández. Margarita no guardaría recuerdo de ninguno de los dos: fueron ejecutados en la finca familiar madrileña en noviembre de 1936.

Miguel Bestard e Isabel Fuster Puigdorfila

Estos son los abuelos maternos de la novia. La última vez que se vieron fue hace justo un año, cuando Mafalda viajó hasta Mallorca para visitar a su abuelo, el importante industrial Miguel Nadal y la aristócrata mallorquina Isabel Fuster, hija de los condes de Olocau.