Entre el éxito y la intimidad: así son Javier Cámara y Alexandra Jiménez fuera del foco

Javier Cámara y Alexandra Jiménez estarán esta noche en El Hormiguero, y la expectación es máxima. Los dos actores más queridos del panorama audiovisual español visitan el programa de Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos y abrir un poco las puertas a su lado más personal. La cita promete diversión, confesiones y muchas anécdotas de rodaje, combinando la cercanía y el humor que caracteriza a los invitados del programa líder de Antena 3.

Ambos intérpretes llegan al plató para presentar 53 Domingos, su nueva película dirigida por Cesc Gay, que se estrenará en Netflix el próximo 27 de marzo. La cinta narra, con un toque de comedia, una reunión familiar que se descontrola inesperadamente, y supone una colaboración muy esperada entre dos artistas que ya cuentan con carreras sólidas y premiadas en cine, televisión y teatro. Durante la entrevista, se espera que compartan curiosidades sobre el rodaje y reflexiones sobre su trayectoria, además de comentar cómo afrontan nuevos retos interpretativos.

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Javier Cámara, nacido en Albelda de Iregua (La Rioja) en 1967, es uno de los actores más reconocidos de España. Su carrera comenzó en teatro, con obras como El caballero de Olmedo, y en televisión con ¡Ay Señor, Señor! y 7 vidas, que lo catapultaron a la fama. Ha trabajado con directores de renombre como Pedro Almodóvar, en Hable con ella o La mala educación, y ha protagonizado películas como Vivir es fácil con los ojos cerrados, con la que ganó un premio Goya, y Truman, que le valió otro galardón en la misma categoría. Más allá de su éxito profesional, Cámara ha sabido mantener su vida privada alejada del foco mediático. Padre de mellizos nacidos por gestación subrogada en Estados Unidos, nunca ha revelado sus nombres, aunque en entrevistas ha confesado estar «absolutamente chocho» con sus hijos. Su historia personal también incluye un pasado marcado por la timidez, el bullying por su orientación sexual y la decisión valiente de seguir su vocación frente a la presión familiar de continuar en la agricultura.

Por su parte, Alexandra Jiménez, nacida en Zaragoza en 1980, es sinónimo de versatilidad en la interpretación. Tras formarse como bailarina y pasar por el Ballet Nacional de Cuba, una lesión la llevó a reconducir su carrera hacia la actuación, donde ha destacado en televisión con series como La pecera de Eva, El inocente o Hospital Valle Norte, y en cine con títulos como Spanish Movie, Superlópez, Si yo fuera rico o Toc Toc. Su carrera se caracteriza por una mezcla equilibrada entre comedia y drama, y por su habilidad para aportar credibilidad a cada personaje. En lo personal, Jiménez mantiene una discreta relación de más de dos décadas con el también actor Luis Rallo, con quien tiene una hija llamada Alina, un nombre que además homenajea a uno de sus personajes cinematográficos. Su apuesta por la privacidad incluye una ausencia total de redes sociales, un hecho poco común en la industria, lo que refuerza su compromiso con mantener a salvo su vida familiar.

Alexandra Jiménez en un evento en Málaga. (Foto: Gtres)

La visita de Javier Cámara y Alexandra Jiménez a El Hormiguero no solo servirá para promocionar 53 Domingos, sino también para descubrir el lado humano de dos intérpretes que han sabido equilibrar una carrera profesional brillante con una vida privada protegida. La entrevista promete momentos divertidos, recuerdos de rodajes y un vistazo íntimo a sus historias personales, desde los orígenes humildes de Cámara en La Rioja hasta la firme decisión de Jiménez de criar a su hija lejos de la notoriedad pública.

Esta noche, los espectadores podrán disfrutar de una velada llena de humor, emociones y anécdotas que conectan la trayectoria artística con la vida familiar de dos de los actores más admirados del cine y la televisión española, consolidando su estatus como referentes del entretenimiento contemporáneo.