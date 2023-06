Eva Mendes rompe con los tabús: «¡Me afeité la cara!»

Los tiempos han cambiado. Es una realidad. Eso acarrea que ciertos tabús se dejen en el pasado y así ha hecho la propia Eva Mendes. La conocida intérprete por papeles en películas como Fast and Furious 2 ha dado un paso al frente al confesar que se ha afeitado la cara. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4 millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Mendes (@evamendes)

«Sí, ¡me afeité la cara!», han sus primeras palabras. «Me encanta mi día en el @beautyvillavergara. ¡Heaven! Una vez que llegué, hablé con la talentosa @marianalvergara sobre mis necesidades actuales. Decidimos empezar con un dermaplaning, seguido de su famoso Diamond Peel, luego un poco de oxigeno y una mascarilla relajante, todo mientras recibía una pedicura @prissy_co. No podía irme sin arreglarme el pelo – ¡la villa lo hace todo!

Gracias a @the_brownsisters_yb por uno de sus icónicos blow outs. Gracias especiales a Miss Celine por hacer todo esto posible», ha contado con total naturalidad sobre los tratamientos que se ha realizado en la clínica en la que se ha mostrado de lo más relajada.

El post ha ido no solo acompañado de esta inesperada confesión, sino de un vídeo en el que se puede ver el proceso al que se ha sometido para eliminarse el vello facial y lucir un rostros uniforme y vitaminado. En un primer momento, Mendes aparece tumbada en una camilla mientras la limpian la cara para después pasarla una fina cuchilla que ha eliminado por completo su pelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Mendes (@evamendes)

Una vez realizado este paso, la profesional le ha realizado un tratamiento que ha finalizado una mascarilla. Eva Mendes no esperaba que su confesión tuviera tanta repercusión, pero ha logrado el efecto contrario y muchos usuarios del universo 2.0 no han dudado en preguntarla por el proceso y aplaudirla por mostrarse tal y como es. «Tengo mucha curiosidad por el dermaplaning. ¿Te gustó? ¿Notaste alguna diferencia?», «¡Ídola! Me encanta el dermaplaning. Un pequeño retoque en el aseo, gran cambio de juego. No tenía ni idea», son algunos de los escritos de los internautas.

Motivo por el que un día después, Eva Mendes reapareció entusiasmada. «¡Afeitándome la cara! Recibí un montón de comentarios en el post de ayer de mujeres que llevan años afeitándose la cara-ok supongo que «dermaplaning» es la palabra preferida pero es lo que es y ¡me encanta!Gracias por hacer que mi piel brille @marianalvergara», ha comentado, orgullosa de haber contado cómo prepara su piel y cuál es su rutina estética. Con este paso al frente, la conocida modelo ha revelado cuál es uno de sus secretos mejor guardados para lucir una piel radiante cada día.