Eugenia Martínez de Irujo ha asistido a la inauguración de la exposición Heaven, en Madrid, donde ha hablado durante unos minutos con la prensa. La madre de Tana Rivera, a punto de celebrar unas fechas agridulces en su calendario, ha actualizado cómo celebrará la Navidad y cómo avanza la dolencia de su hermano Cayetano, que padece un problema de salud por el que tuvo que ser intervenido antes de su gran boda con Bárbara Mirján.

Las próximas Navidades de Eugenia Martínez de Irujo

Recién aterrizada de Tánger, la duquesa de Montoro ha aparecido ante los medios días antes de poner el broche de oro a un año muy dulce marcado por el enlace matrimonial de su hermano. La socialité, que es muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada, ha roto la norma y ha desvelado cómo pasará las próximas fiestas que se avecinan.

Cuando los reporteros le han preguntado acerca de la Navidad, Martínez de Irujo ha dejado claro que «no le gusta nada», no por una razón en concreto, sino que nunca ha sido muy afín a estas fechas. Sin embargo, ha puntualizado que no siempre ha sido así: «Menos cuando mi hija Tana era pequeña, que era más ilusionante».

Eugenia Martínez de Irujo desvela cómo pasará la Navidad. (Foto: Gtres)

En cuanto a las celebraciones, la pareja de Narcís Rebollo ha comentado cuáles serán sus planes. Tras años distanciados, a comienzos de este 2025, la única hija de Cayetana de Alba compartió en sus redes la reconciliación con su hermano Cayetano. Es por ello que, tras la boda del duque de Arjona con Bárbara Mirjan, se puso sobre la mesa la posibilidad de que los descendientes de la duquesa de Alba se juntaran de nuevo en el Palacio de Liria.

Una cuestión de la que se ha pronunciado Eugenia, que ha desvelado cómo pasará el próximo 24 de diciembre: «Pasamos el día de Nochebuena aquí en Madrid como todos los años y luego cada uno hace su plan», ha comentado.

Por su parte, la madre de Tana Rivera ha explicado que, al no ser demasiado fan de las próximas Fiestas, prefiere irse fuera de España: «Nos gusta sobre todo, pero me gusta siempre irme a un sitio donde no es Navidad, como a un sitio con calor».

El estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

En este evento, los micrófonos de GTRES se han interesado sobre el estado de salud de su hermano Cayetano. Hace un mes que LOOK, con motivo de la cancelación misa en recuerdo a la duquesa de Alba, pudo hablar con el marido de Bárbara Mirjan, que nos deslizó su dolencia. Desde entonces, esta noticia continúa en el foco, ya que por el momento casi no hay avances, tal y como ha revelado su hermana Eugenia: «Está mejor, pero sigue un poco fastidiado, ha estado muy fastidiado, poco a poco porque es lento».