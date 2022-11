Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a su hermano Cayetano

Eugenia Martínez de Irujo ha recogido en Madrid el Premio Mujer Hoy. La duquesa de Montoro se ha mostrado nerviosa, pero muy ilusionada por este reconocimiento, que ha recibido apenas unos días después de regresar de uno de sus viajes más especiales.

En los últimos días, la familia de Alba ha estado en el punto de mira, cuando se ha cumplido el octavo aniversario de la muerte de la anterior Duquesa. Como cada año, su hijo Cayetano Martínez de Irujo ha organizado una misa en recuerdo de la aristócrata. El conde de Salvatierra confesaba a este digital que esperaba que, en esta ocasión, parte de sus hermanos le acompañasen en este homenaje. Sin embargo, llegada la fecha, Cayetano solo contó con el apoyo de su novia, Bárbara Mirjan, su ex mujer, Genoveva Casanova, su hijo Luis, y algunos amigos. Él mismo disculpaba la ausencia de algunos de sus hermanos, en concreto, de Alfonso y de Fernando, por enfermedad, pero aseguraba que no entendía la falta de Carlos. Asimismo, declaraba que le habría hecho mucha ilusión que hubiera acudido.

Por su parte, la presencia de Eugenia en la misa en recuerdo de su madre no era posible, ya que se encontraba fuera de España. La duquesa de Montoro viajó a Las Vegas para la entrega de los Premios Grammy Latinos con su marido, Narcís Rebollo, y aprovechó para casarse de nuevo con él, en una ceremonia al más puro estilo de la ciudad de Nevada. “Me pienso casar cada cinco años. Fue una boda divertidísima”

Sobre su ausencia en la misa organizada por su hermano, Eugenia se ha mostrado tajante: «yo solo fui a la misa funeral del año que murió y al año siguiente. A partir de ahí no voy a ir a ninguna misa porque no me hacen falta misas para recordar a mi madre, que la llevo en el corazón. Lo mejor que le puedo dedicar fue el día tan feliz que pasé volviéndome a casar y lo feliz que estoy. Creo que eso es mucho más importante que veinte mil misas», ha dicho

Pocos días antes, era el propio Carlos Fitz-James el que en unas declaraciones a la revista ¡Hola! había dicho que le gustaría celebrar la Navidad en familia en el Palacio de Liria, como solía ocurrir en el pasado, cuando su madre aún vivía. Sin embargo, no parece que Cayetano vaya a acudir a la que fue su casa medio siglo: «No me invitó el año pasado y no creo que lo haga este. No lo digo con acritud, lo encuentro comprensible porque para mí no tiene sentido. No tengo la idea de pasar la Navidad allí. Entiendo y siento que mi vínculo con Liria, desde que se fue mi madre se ha ido diluyendo. Fue mi casa 50 años y será parte de mis sentimientos, pero ya no le veo sentido ir en Navidad. Tengo por un lado la familia de Bárbara y por otro la de Genoveva y los niños», dijo el duque de Arjona.