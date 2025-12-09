Eugenia Martínez de Irujo ha aprovechado el puente de diciembre para irse de escapada romántica con Narcís Rebollo, su marido. Aprovechando estos días festivos previos a la Navidad, la socialité y el empresario han viajado hasta el norte de Marruecos tras unos meses marcados por sus respetivas agendas laborales.

Un viaje de ensueño

Antes de despedir el 2025, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo han viajado hasta África para poner el broche de oro a un año lleno de éxitos personales y profesionales para el matrimonio.

Para este viaje exprés, la hija de la siempre recordada Cayetana de Alba ha escogido Tánger, conocida como «la ciudad de los sueño», para pasar unos días de lo más románticos con su compañero de vida, con el que ha compartido algunas instantáneas en redes sociales de cómo ha sido esta escapada tan necesaria.

Tal y como ha publicado en redes sociales, la madre de Tana Rivera y el presidente de Global Talent Services se alojaron en Villa Mabrouka, que fue residencia de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé que cuenta con todo todo tipo de lujos, así como uno de los jardines más grandes de Tánger y que se construyó en 1940. «La villa, con sus dos piscinas cristalinas, cuenta con tres restaurantes, un bar de café y cócteles en la azotea y tres pabellones de jardín bellamente decorados, ideales para cenas privadas», añaden en su web.

Su celebración de cumpleaños

Este viaje llega, además, en una fecha muy señalada para la socialité. A finales de noviembre, la duquesa de Montoro celebró su 57º cumpleaños por todo lo alto y rodeada de algunos de sus grandes amigos, como Cayetana Guillén Cuervo o María de la Luz del Prado.

La celebración del cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Redes Sociales)

Eugenia escogió el conocido restaurante Sushita Chinitas, uno de los templos gastronómicos favoritos de la madre de Tana Rivera. Un local que ofrece comida asiática, pero que se adaptó al estilo flamenco de la anfitriona de la noche.

Además, la aristócrata mantiene un vínculo empresarial muy importante con esta cadena de sushi, pues Eugenia creó una vajilla para Sushita.

Muy pendiente del estado de salud de su hermano

Sin lugar a dudas, el 2025 ha sido un año redondo para la duquesa de Montoro. Además, recientemente pudo reencontrarse con su familia en la gran boda de su hermano y Bárbara Mirjan, donde ejerció como testigo del matrimonio.

Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Fernando en la boda de Cayetano. (Foto: Gtres)

A muy poco tiempo de conocer si finalmente los hijos de Cayetana de Alba se reunirán o no en las próximas fiestas, el duque de Arjona no atraviesa su mejor momento de salud. Tras su sí, quiero, tuvo que ser intervenido de urgencia por una infección en la espalda. Una dolencia de la que está al tanto su familia, y su hermana Eugenia, que en su última aparición en un photocall dijo que «estaba mucho mejor» y que esperaba verle pronto.