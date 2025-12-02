Eugenia Martínez de Irujo ha aparecido en la alfombra roja de los Spain Travel Awards días después de su gran fiesta de cumpleaños. Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, la socialité no ha querido faltar a esta cita antes de reunirse con su familia para celebrar la Navidad. Previsiblemente, según la duquesa de Montoro, los hijos de la duquesa de Alba se reunirán en estas fechas tan señaladas, incluido su hermano Cayetano, que arrastra un problema de salud por el que tuvo que ser intervenido antes de su gran boda con Bárbara Mirjan, tal y como adelantó LOOK en primicia.

El estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo

Hace justo un año, Eugenia Martínez de Irujo compartía una reveladora foto con su hermano Cayetano -tras un tiempo distanciados- que daba cuenta que habían enterrado el hacha de guerra. El 2025 comenzó con una emotiva foto entre los dos hijos de la duquesa de Alba con la que confirmaron que habían firmado la paz. «Bonita entrada de año», escribió el duque de Arjona, que posó con la madre de Tana Rivera en la que aparecían de lo más sonrientes y donde daban cuenta de que habían dejado atrás las rencillas del pasado.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. (Foto: Gtres)

Tal y como adelanto Carlos Fitz-James, previsiblemente se reunirán todos los hermanos -pese a los distanciamientos y contrariedades- para brindar en la misma mesa. «No sé nada todavía, falta mucho», respondió a la pregunta de si es cierto que ha invitado a Cayetano y a Bárbara a cenar en Nochebuena en el Palacio de Liria tras casi una década sin pasar juntos esta festividad. Una noticia que la única hija de la fallecida Cayetana de Alba parece haber confirmado: «En Navidad sí, vamos a poder vernos».

En esta aparición ante los medios, Eugenia también se ha pronunciado sobre el estado de salud de Cayetano, que padece problemas de espalda. Previo a su boda con Bárbara, el duque de Arjona pasó por quirófano y, aunque parecía estar recuperado del todo, una infección trastocó sus planes y su luna de miel. Sin embargo, su hermana ha desvelado que «está mucho mejor».

Cayetano Martínez de Irujo y Cayetana de Alba en el Cristo de Los Gitanos. (Foto: Gtres)

Esta noticia salió a la luz a raíz de que LOOK mantuviera una conversación con Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata contó que la razón por la que había tenido que posponer la misa en memoria de su madre -como cada año en el aniversario de su fallecimiento- era precisamente por su reciente operación y las complicaciones derivadas de la misma: «Tenía una misa programada a las ocho de la tarde hoy y desgraciadamente la he tenido que cancelar porque he tenido una infección en la articulación y estamos intentando resolverla y me han exigido los médicos inmovilización, sino total, lo más total posible. Me querían ingresar, pero estoy en casa con un tratamiento».