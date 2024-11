Un día como hoy hace 43 años nació Tamara Falcó. La hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler celebra esta fecha tan especial en un momento clave de su vida. Fue el 8 de julio de 2023, cuando, finalmente, se casó con Íñigo Onieva tras superar una infidelidad por parte del empresario. De esta manera, este es su segundo cumpleaños como casada. Por ello vamos a rescatar del pasado algunos de los momentos más virales y sonados de la marquesa de Griñón.

Un sonado accidente

Cuando Tamara Falcó aprobó el carnet de conducir se vio envuelta en dos sonados incidentes en 2005 que acapararon gran parte de la atención mediática en el papel cuché. Primero, la diseñadora estrelló su coche contra uno de los locales de la cadena Starbucks, en plena calle Fuencarral.

Tamara Falcó en un coche. (Foto: Gtres)

Pero eso no fue todo, porque meses después, la aristócrata se llevó por delante tres maceteros de la madrileña calle Reina Victoria cuando volvía de una fiesta.

Un nanosegundo en el metaverso

Tamara Falcó ha hecho suya ya una frase que no caerá nunca en el olvido. En 2022 salió a la luz que Íñigo Onieva había sido infiel a la marquesa de Griñón durante el festival de música Burning Man celebrado en Nevada (Estados Unidos). Aunque en un primer momento, Onieva negó haber sido desleal, poco después confesó la verdad. Fue entonces, cuando la hija de Isabel Preysler tomó la decisión de poner punto final a su mediática historia de amor.

Tamara Falcó posando. (Foto: Gtres)

Su reaparición ante los medios tras confirmarse la infidelidad fue máxima y lejos de evitar pronunciarse, Tamara Falcó concedió una entrevista en la que se sinceró. Fue entonces cuando dijo su ya icónica frase: «El viernes por la noche empezó a decir ‘puede que sea verdad’. Le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto se acaba’». Con estas palabras, Tamara Falcó explicó a los medios cómo fue consciente de que Íñigo Onieva le mentía y que le había sido infiel unas semanas atrás.

Su confusión al montarse en un vehículo

En 2020 protagonizó un divertido momento mientras buscaba el vehículo privado que había ido a recogerla. Sin pensárselo dos veces, la también colaboradora de televisión se metió en el primer coche que vio frente a ella. Para su sorpresa no era el que estaba esperándola. «¿Este es tu coche? ¡Me he metido en un coche que no es!», le preguntaba a una amiga. Como era de esperar, la escena no tardó en hacerse viral.

Tamara Falcó en su presentación como embajadora de Anara by Ana Lérida. (Foto: Gtres)

La publicación de ¿su teléfono por error?

En septiembre de 2013, Tamara compartió un número de teléfono a través de un tweet en X (antiguo Twitter) por error. Muchos usuarios señalaron que se trataba del suyo propio, pero poco después de ser conocedora del fallo, borró el mensaje y se pronunció a través de otro escrito en la citada red social.

No es mi tlf. No tengo ni idea como ha sucedido… No lo he twiteado yo. — Tamara Falcó (@Tamara_Falco_) September 16, 2013

«No es mi teléfono. No tengo ni idea de cómo ha sucedido… No lo he escrito yo», indicó, confirmando así que el número no correspondía al suyo personal. Esta situación tuvo dos semanas después de abrirse la cuenta. Sea como fuere, lo que está claro es que Tamara Falcó ha sido protagonista de grandes momentos y divertidas anécdotas.