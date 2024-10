Que Tamara Falcó e Íñigo Onieva sean unos apasionados de la gastronomía no es sorpresa para nadie. El matrimonio siempre comparte en el universo 2.0 los platos que degustan en los restaurantes más exclusivos que tiene oportunidad de conocer. Un hobbie del que presumen en sus redes habitualmente y del que, sin ir más lejos, han vuelto a disfrutar el pasado 27 de octubre.

Tal y como publicaron en sus redes sociales, la marquesa de Griñón y el empresario se reunieron con Ana Boyer y su marido, Fernando Verdasco, para comer uno de los platos más típicos de la capital: cocido. Pero no lo hicieron desde las instalaciones de ningún local, si no que, con motivo de las bajas temperaturas que han acechado la capital, optaron por la opción take away de uno de los restaurantes más famosos de Madrid: La Rayúa. «Mejor plan familiar de domingo. Cocido Take-Away», escribía Fernando en una historia de su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía de la mesa. Un contenido que la colaboradora de El Hormiguero no ha dudado en compartir.

Historia de Instagram de Tamara Falcó y Fernando Verdasco. (Foto: Instagram)

Se trata de un negocio fundado por la familia Verdasco y ubicado en el corazón de la ciudad, concretamente en la calle de la Luna número 3. Sara Verdasco, hermana del tenista, es la que actualmente se encuentra al frente del restaurante, atesorando un proyecto familiar que comenzaron sus antepasados en 1870. «Aunque la profesión es muy sacrificada, la disfruto mucho, me gusta el trato con la gente y con el equipo, esto es muy familiar», confesó en una entrevista concedida a ABC.

Entre la larga y variada carta que está disponible para todos sus clientes, el cocido madrileño es su especialidad, el cual «está cocinado en puchero de barro individual y a fuego lento de carbón de encina», tal y como explican desde su propia página web. Otros platos míticos del restaurante son los asados, las carnes, los pescados o los buñuelos de manzana, y uno de los platos estrella, y que sólo puede degustarse aquí, la pizza de cocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Rayua desde 1870 (@larayuamadrid)

Los altos conocimientos culinarios de Tamara Falcó

Más allá del contenido mencionado, se desconoce la opinión que Tamara Falcó tendrá acerca del plato estrella de La Rayúa que degustaron en familia en un plan de domingo. No obstante, todo apunta a que para Fernando es importante conocer la valoración de su cuñada, dados sus altos conocimientos en el mundo de la cocina.

Tamara Falcó gana ‘MasterChef Celebrity 4’. (Foto: Gtres)

Cabe recordar que en 2019, fue proclamada como la ganadora de MasterChef Celebrity 4 y, más tarde, llegó a conseguir su diploma en la prestigiosa academia Le Cordon Bleu tras terminar sus estudios. Además, también escribió un libro con las recetas de su familia que fue un auténtico éxito.