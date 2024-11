Tamara Falcó ha reaparecido públicamente para asistir a la presentación del libro Cuando conocí al Dios Amor de su amiga Ana Finat Martínez- Costa. Durante esta intervención, en la que han estado presentes los medios de comunicación, la aristócrata ha hablado sobre la catástrofe de la DANA que ha dejado más de doscientos fallecidos y un número (hasta ahora) desconocido de desaparecidos.

Además, ha confesado que se desplazará hasta la Comunidad Valenciana, una de las zonas más afectadas, para poder ayudar in situ. Lo hará de la mano del chef José Andrés y la organización World Central Kitchen.

Tamara Falcó habla de los afectados por la DANA. (Foto: Gtres)

A su vez, la hija de Isabel Preysler ha contado que irá junto a un grupo de amigas chefs a «cocinar». «Vamos a colaborar con las cocinas de José Andrés para que la gente coma caliente», ha indicado.

Por otro lado, al ser preguntada sobre si tiene a alguien cercano en las zonas afectadas, Tamara ha contado que sí. «Tengo una íntima amiga que yo he estado en su pueblo en Utiel, y sus padres que han perdido su casa en Paiporta. Desde el sábado no me contesta pero sé que están bien. Se ha quedado sin las dos casas. Íñigo y sus amigos están ahí porque ellos han ido con otra ONG y se han encontrado unos pueblos totalmente devastados. Es terrible lo que hace el agua ¿no? Porque recoger sitios que están llenos de barro es prácticamente imposible. Entonces, lo que están haciendo es centrarse en abrir caminos y por lo menos están aportando su granito de arena», ha contado.

Tamara Falcó en una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

«Las imágenes que me ha mandado Iñigo son devastadoras, son como la de una guerra. Lo más cercano que recuerdo es lo de Kosovo cuando era pequeña. La verdad es terrible», ha añadido.

Tamara Falcó posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Así se encuentra Tamara Falcó

Al margen de su testimonio sobre la catástrofe de la DANA, Tamara Falcó ha revelado también cómo se encuentra actualmente. «Estoy en un momento pues, siempre buscando la paz. Sobre todo en mi pilar que es Dios. Ya desde ahí pues con todo, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, pero siempre con mi pilar que es Dios», ha indicado.

Asimismo, también ha hablado sobre su deseo de ser madre junto a Íñigo Onieva. «Lo estoy viviendo con muchísima paz y confiando en Dios. Si es que sí es porque es mi camino y si es que no es porque también es mi camino. Es el plan de Dios y yo estoy haciendo todo lo posible y si se da pues fenomenal», ha asegurado.