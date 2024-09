La mano dura de Íñigo Onieva con el equipo de redes de Tamara Falcó 

Tamara Falcó ya está de regreso en España tras disfrutar de unas paradisíacas vacaciones en el océano Índico, junto a Íñigo Onieva, de las que ha hecho partícipes a su más de un millón de seguidores en Instagram. Aunque sea en primera instancia, pues una de las fotografías que la marquesa de Griñón publicó durante su viaje a las Maldivas y las Seychelles ha sido eliminada de su galería online. Pero ¿Por qué? La propia Tamara despejó todas las dudas durante la presentación de la exposición homenaje a Pedro del Hierro en conmemoración del 50 aniversario de la firma, de la cual es embajadora desde hace varios años, este martes.

La hija de Isabel Preysler confesó que la imagen en cuestión desapareció de su feed por orden expresa de Íñigo a su equipo de comunicación, lo que denota una gran influencia del empresario en su esposa y personas de máxima confianza para todo lo que tiene que ver con la imagen pública de ambos. «Esa foto no la habíamos escogido en conjunto», comenzó explicando Tamara. «Yo tengo un equipo de redes y esa foto la subí a un álbum compartido que tengo con mi equipo, pero no estaba aprobada por Íñigo. Al equipo le pareció graciosa y la subieron, pero a Íñigo no tanto. No le gustó y la borramos», añadió la colaboradora de El Hormiguero haciendo gala de su humor.