De María Pombo a Tamara Falcó: cinco segundos vestidos de novia que te harán soñar

Los segundos vestidos de novia han llegado para quedarse y así lo han demostrado las influencers. Estos últimos años, aquellas que se han casado han optado por cambiarse el vestido por otro durante la celebración. Unos diseños que en su mayoría, aportan comodidad y un toque de elegancia. Una de las razones por las que las novias eligen un segundo vestido es para poder moverse con más facilidad durante la recepción o la fiesta posterior a la ceremonia. Muchas de las que eligen darse el ‘sí, quiero’ apuestan por un segundo estilismo más ligero o menos estructurado que el vestido principal, lo que les permite bailar y disfrutar plenamente de la celebración sin preocuparse por la incomodidad.

Además de la comodidad, los segundos vestidos también brindan a las novias la oportunidad de mostrar su estilo personal de una manera diferente. Pueden optar por piezas de color, un diseño más atrevido o un estilo que refleje mejor su personalidad para la parte más festiva de la boda. Según Isabel Ruiz, directora de Love Is In The Air, el estudio de alta costura de novias y fiesta, la gran mayoría de personas escogen segundos vestidos cortos, pero también largos sin cola: “Lo que más se busca es que sean divertidos, favorecedores y con brillo”, ha confesado. Además, expresa que gran parte de las novias prefieren alquilar estos vestidos, una opción que ella misma proporciona en su atelier.

«Como diseñadora es emocionante el poder crear diseños más atrevidos y diferentes. No todas las novias desean casarse con un vestido tradicional o buscan una segunda opción para la celebración o el momento fiesta, y es precisamente por ello que el segundo vestido cobra una importancia especial en estos tiempos. En mi opinión, el segundo vestido de novia es mucho más versátil y realmente es el que te permite disfrutar, saltar y bailar toda la noche sin preocupaciones. Siempre apuesto por la libertad de movimiento y la comodidad, son dos aspectos que nunca deben faltar en un vestido de novia y en un día tan importante», comenta Hortensia Maeso, diseñadora de moda. Estos han sido algunos de los diseños que han lucido estos últimos años algunas de las famosas y que han conquistado a las amantes de la moda.

Tamara Falcó

Una de las bodas más comentadas del año pasado, fue la de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Un evento que reunió a más de 400 personas, entre las que se encontraban numerosas caras reconocidas. Para uno de los días más especiales de su vida, la Marquesa de Griñón quiso estar a la altura y brilló con los dos vestidos que escogió. El segundo de ellos, fue una pieza de Carolina Herrera, —mucho más ligero que el primero de ellos, también confeccionado por Wes Gordon—, con escote palabra de honor y silueta columna. Con la finalidad de que la hija de Isabel Preysler pudiera disfrutar al máximo de la velada en el Palacio el Rincón, usaron un tejido en organza de seda, adornado con volantes en cascada que recorrían toda la prenda. Más allá de haber conquistado al millón de seguidores que la chef tiene en redes sociales, este vestido lo llevó la actriz Annaleigh Ashford en la última edición de los Premios Emmy.

Rocío Osorno

Rocío Osorno en su boda/ Redes sociales

Rocío Osorno llevó un vestido único diseñado por ella misma. Un diseño sencillo, con tirantes espagueti, escote tipo bustier y una falda compuestas por capas de tul. Una apuesta que la convirtió en una princesa de un cuento de Disney.

Teresa Andrés

Teresa Andrés/ Redes sociales

A pesar de que la influencer lució hasta tres vestidos el día de su boda, el que más destacó fue el segundo. Ya entrada la noche, cuando ya se había dado por finalizada la cena y comenzaron a montar la pista de baile, Teresa Andrés se cambió y se enfundó en un diseño de Navascués. Una pieza de manga larga, con hombreras marcadas y cerrado. El detalle que más llamó la atención fue el gran volumen lateral, haciendo gala de su estilo, ya que Teresa apuesta en muchas ocasiones por piezas llamativas en sus estilismos.

Marta Pombo

Marta Pombo con su segundo vestido/ Redes sociales

La influencer rompió todos los esquemas con su segundo vestido de novia. Dejando el estilo clásico que muestra en sus redes sociales, Marta se decantó por un diseño que podría ser el ideal para cualquier celebración de noche. Concretamente, un vestido ceñido de color blanco, de corte hasta la rodilla y adornado con más de 500 flores de cristales.

María Pombo

La boda de María Pombo revolucionó el mundo de las redes sociales. A diferencia de lo que mucho de sus seguidores pensaban, la influencer apostó por un vestido de corte clásico de colección de 2018 de la firma Yolancris. Un diseño con flecos que aportaban un gran movimiento a la parte inferior, con una camisa corta anudada.