Después de la emotiva entrega de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, la Familia Real continuará este sábado, 25 de octubre, con su agenda en el principado. Lo hará trasladándose hasta el municipio de Valdesoto, en el concejo de Siero, para hacer entrega del galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Una emocionante jornada que, sin embargo, ha quedado en jaque por una estafa ocurrida entre sus vecinos en los días previos a esta gran cita.

Según lo publicado, se ha detectado un intento de fraude en el que varias personas han ido pasando por las casas del pueblo haciéndose pasar por la Fundación Princesa de Asturias. El objetivo no era otro que pedir dinero a cambio de poder disfrutar de una comida popular en la que los habitantes compartirían mesa con Sus Majestades los Reyes y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La Familia Real en los Premios Princesa de Asturias 2025. (Foto: Gtres)

Esta comida es verídica, ya que es la actividad con la que se culmina el Pueblo Ejemplar cada año. Todas las viviendas de Valdesoto han recibido una invitación de Casa Real para poder participar en ella, pero, por limitación de aforo, se pide que solo acuda una persona de las empadronadas en cada casa. Y es aquí donde entra en juego la estafa, ya que hay un desconocido que ha ofrecido la posibilidad de acudir como invitado extra a cambio de una cifra de dinero que, por ahora, no ha trascendido. Hasta el momento, se desconoce el número de vecinos que han caído en la trampa, así como tampoco ha trascendido la identidad de la persona que ha ido propagando este fraude.

Como no podía ser de otra manera, en cuanto comenzó a salir a la luz este engaño, las asociaciones y agrupaciones del pueblo se apresuraron a advertir a todos los vecinos a través de las redes sociales, asegurando que «ni la Fundación ni la Casa Real ni ninguna otra entidad solicitaría dinero para ninguna de las actividades que se van a llevar a cabo». Al mismo tiempo, recomendaban acudir a la Guardia Civil si recibían la visita de los estafadores en sus casas. Este movimiento de alerta ha tenido su efecto y, por ahora, no se han registrado nuevos intentos de estafa. Y es que la rápida reacción vecinal ha sido clave para frenar la situación y evitar que más personas resultaran afectadas.

A pesar de lo ocurrido, el pueblo de Valdesoto ha continuado optimista e ilusionado con la visita de Sus Majestades y sus hijas. Y es que después de muchos años presentando su candidatura para convertirse en Pueblo Ejemplar, por fin han conseguido recibir este reconocimiento. Es por ello por lo que será un día que jamás olvidarán y que marcará una antes y un después en la historia del pueblo.