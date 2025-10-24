La gala de los Premios Princesa de Asturias se ha consolidado una vez más como uno de los eventos más esperados del año, transformando la alfombra azul en un auténtico escaparate de glamour y estilo, donde los invitados lucen sus mejores galas. Por segundo año consecutivo, la princesa Leonor ha presidido el acto con grandeza y seguridad, irradiando elegancia y acompañada en todo momento por su familia, en un gesto que subraya la relevancia histórica de este momento para la corona.

Los galardonados tampoco han querido pasar desapercibidos, desplegando trajes y vestidos espectaculares que reflejan la sofisticación y el prestigio que caracterizan a esta cita anual. Entre saludos, poses para los fotógrafos y sonrisas cómplices, la gala ha dejado imágenes memorables que ya están dando mucho que hablar. Así, es hora de hacer un recorrido por los looks más destacados, evaluando especialmente los aciertos que deslumbraron sobre la alfombra azul. Desde vestidos de alta costura hasta trajes modernos y audaces, la variedad de estilos ha dejado claro que, en esta gala, cada invitado quiso dejar su huella.

Serena Williams

Para su gran noche en los Premios Princesa de Asturias 2025, Serena Williams ha deslumbrado con un espectacular vestido rojo de escote asimétrico, una elección que ha reafirmado su poderío estilístico en esta edición. La pieza, de silueta ceñida y drapeados estratégicos en la parte frontal, culminaba en un nudo 3D en uno de los laterales, aportando volumen y sofisticación. La parte trasera, lisa y impecable, contrastaba con los fruncidos frontales, mientras que la falda evasé, ligera y cortada a ras de los tobillos, dejaba al descubierto unos zapatos de salón efecto charol a juego, en el mismo tono vibrante de rojo.

Serena Williams en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Serena ha decidido prescindir de joyas y bolso, permitiendo que el vestido fuera el absoluto protagonista. Su melena suelta con ondas suaves, un beauty look que ha mantenido durante sus apariciones en Oviedo, completaba un estilismo impecable, elegante y rotundo, a la altura de su trayectoria y del galardón que ha recibido.

Esther Alcocer Koplowitz

Fiel a su estilo sofisticado y minimalista, la empresaria ha apostado por un impecable total look en blanco que realzaba su figura y transmitía elegancia sin esfuerzo. El conjunto estaba compuesto por un dos piezas muy favorecedor: en la parte superior, un top de escote Bardot, elaborado a partir de una pieza envolvente que aportaba volumen en los hombros y se ceñía a la cintura gracias a un cinturón a juego, marcando sutilmente la silueta.

Esther Koplowitz en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Como parte inferior, ha lucido unos pantalones sastre de corte flare, fluidos y perfectamente confeccionados, que al caminar dejaban asomar unas plataformas doradas, añadiendo un toque de brillo y modernidad al estilismo. El resultado ha sido un look limpio, equilibrado y muy personal, que confirma una vez más su habilidad para combinar sencillez y sofisticación con gran acierto.

Cristina Garmendia

La ex ministra y actual presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia, ha brillado con un look en tonos blancos que combinaba elegancia clásica y modernidad. Ha elegido unos pantalones de corte recto y depurado, acompañados de una blusa delicada con mangas con volantes, que aportaban un aire ligero y femenino al conjunto. Para completar el estilismo, ha lucido un abrigo en blanco roto con bordados geométricos, una pieza que añadía textura y sofisticación, convirtiéndose en el elemento clave que elevaba todo el conjunto.

Con su elección, Garmendia ha logrado un equilibrio perfecto entre sobriedad y estilo contemporáneo, demostrando un gusto impecable para los actos más formales. María Pagés La bailarina y coreógrafa española de flamenco, galardonada en 2022 con el Premio Nacional de Danza en la categoría de Creación, ha vuelto a deslumbrar con un estilismo que fusiona sobriedad y fuerza expresiva. Para la ocasión, ha elegido un vestido negro básico combinado con medias semitransparentes a juego, sobre el que ha añadido un maxi mantón rojo con estampado étnico y largos flecos, un guiño a sus raíces flamencas y a la tradición española. El contraste entre el negro sobrio del vestido y el rojo vibrante del mantón ha creado un efecto visual impactante, mientras que el movimiento de los flecos ha aportado dinamismo y carácter a su presencia sobre la alfombra azul. Completando el conjunto, ha optado por zapatos de salón negros, discretos y elegantes, que no restaban protagonismo al mantón, convirtiendo el look en un equilibrio perfecto entre tradición, modernidad y teatralidad.

Sandra Gago

Un año más, Sandra Gago y Feliciano López no han querido perderse la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. La presencia del extenista está más que justificada, ya que forma parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, pero lo cierto es que su llegada junto a Sandra se ha convertido también en uno de los momentos más esperados de la alfombra azul. Para la ocasión, la modelo ha acaparado todas las miradas con un sofisticado vestido de raya diplomática en azul marino, de corte palabra de honor y silueta entallada, que combinaba elegancia clásica con un toque contemporáneo. Sobre los hombros, ha llevado una blazer a juego, aportando un aire de traje sastre reinventado que ha elevado aún más su estilismo.

Feliciano López y Sandra Gago en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, Sandra ha apostado por la sobriedad y el equilibrio: zapatos de tacón destalonados en negro y un bolso de mano de piel en el mismo tono, rematando un look impecable, minimalista y muy chic. Con su habitual discreción y elegancia, la modelo ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más destacadas en el panorama de estilo nacional.