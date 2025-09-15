Unas fotos de Georgina Rodríguez en las últimas horas han desatado los rumores de embarazo. La futura mujer de Cristiano Ronaldo ha reaparecido en la gala Caring for Women en la que llamó especialmente la atención su silueta. La modelo española acudió con un vestido de palabra de honor negro ceñido con el que resaltaba el vientre. Unas imágenes que no han tardado en abrir un debate en redes sociales sobre si la pareja del ex jugador del Real Madrid estaría esperando un bebé -una noticia que no sería del todo novedosa ya que siempre han mostrado su deseo de tener una familia numerosa-.

Rumores de embarazo a punto de casarse

El pasado lunes 11 de agosto, Georgina Rodríguez anunciaba en su perfil social que se había comprometido con el delantero del Al-Nassr tras casi una década de relación sentimental. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribió la de Jaca en sus redes sociales junto a una fotografía en la que mostraba su lujoso anillo de diamantes valorado en seis millones de euros. Tras la noticia, que dio la vuelta al mundo, el foco se puso en la joya que Cristiano le había regalado a su prometida, una pieza de entre 40 y 45 quilates.

Dos meses después, la pareja ha vuelto a copar numerosos titulares y concretamente Georgina. Coincidiendo con la Fashion Week de Nueva York, la Fundación Kering organizó una cena benéfica que contó con la presencia de la celebrity española. Aunque se esperaba que su anillo de compromiso fuera el protagonista de su posado, lo que llamó la atención fue su silueta. Desde entonces, los rumores de embarazo no han dejado de crecer en las últimas horas.

Alba Morales, colaboradora de Vaya fama, el nuevo programa de fin de semana de Telecinco, ha opinado sobre esta reaparición de la aragonesa: «Yo pienso que estos dos se han casado porque Georgina está embarazada y donde están viviendo no se puede».

#Fotonota | ¿Georgina Rodríguez está embarazada? Georgina Rodríguez desató intensos rumores de embarazo en su reciente asistencia a la gala Caring for Women, donde llamó la atención al lucir un vestido negro que resaltaba un vientre prominente que generó especulación inmediata. pic.twitter.com/v0Js6kC9Fl — femina.laredo (@FeminaLaredo) September 13, 2025

La colaboradora, además, ha asegurado que le han dicho «que hay posibilidad» de que Rodríguez esté embarazada. Asimismo ha explicado que esta sería la razón por la que la modelo y el futbolista han decidido pasar por el altar: «Se han decidido casar porque donde ellos viven ya hicieron la vista gorda, o sea, donde ellos viven no se puede vivir sin estar casados. E hicieron la vista gorda desde hace dos años y ahora ya encima si te quedas embarazada… O sea es un pitorreo si le han renovado por 2 años más cobrando un pastizal».

Un argumento que se apoya en el artículo 356 del Código Penal de los Emiratos Árabes, ya que se considera delito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio así como quedarse embarazada fuera del matrimonio. Tal y como reza el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «no hay carta blanca ni flexibilidad si una mujer extranjera se quedara embarazada. El mismo hospital se encargaría de llamar a la policía».