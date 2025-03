Arabia Saudí es uno de los países más seguros del mundo. Las autoridades y la religión ejercen una fuerte influencia sobre sus ciudadanos, y los desacatos y altercados callejeros son fuertemente castigados. Quizá por ello esté sorprendiendo tanto el último movimiento de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La pareja ha tomado una trascendental decisión que concierne a sus hijos y a ellos mismos: reforzar la seguridad. La sobreexposición a la que los pequeños han estado expuestos tanto en redes sociales como en el docu-reality Soy Georgina, así como los insultos y mensajes en tono amenazante recibidos a través de las redes sociales, han llevado al crack portugués a contratar a más personal de seguridad para toda la familia. LOOK le cuenta todos los detalles.

Cristiano Ronaldo y Georgina son dos de las personas más famosas del mundo. Hasta ahora han llevado una vida más o menos despreocupada, compartiendo mucho de su día a día tanto por las redes como en los más diversos medios de comunicación. Ese modus operandi se terminó a principios de año. El 20 de enero, Georgina sorprendió a propios y extraños colocando fotografías de sus hijos con un corazón sobre sus caras. La mujer, que lleva tres temporadas de Soy Georgina, uno de los documentales más vistos en Netflix, tapaba de un momento a otro la cara de sus retoños con el fin de preservar su identidad e intimidad. Algo raro estaba pasando.

Según ha podido saber LOOK, tanto Ronaldo como Gio han estado recibiendo mensajes alarmantes y peligrosos que amenazaban la integridad física de todos los miembros de su familia. Hace escasos días, también la revista lusa Nova Gente se hizo eco de una información similar, expresando que la pareja vivía momentos de «alerta máxima» y que había decidido reforzar su equipo de seguridad, contando ahora con más de cuatro guardaespaldas y dos vigilantes en casa, además de los que ya tenían contratados.

Además, este digital ha sabido que el repentino cambio de casa en Riad, la capital de Arabia Saudí, se debe también en parte a motivos de seguridad. La nueva residencia, según fuentes confiables, cuenta con una parte totalmente «bunkerizada» y un sistema de vigilancia avanzado que permite a Cristiano y su familia tener un mayor sentido de seguridad. La gota que colmó el vaso fue cuando los mensajes recibidos en redes sociales empezaron a volverse «más detallados y violentos», lo que asustó considerablemente a la influencer de Jaca.

La revista Nova Gente destacaba este detalle en su pasada edición: «Es un hecho que, en los últimos tiempos, Internet se ha convertido en un espacio más peligroso y las autoridades advierten cada vez más sobre los riesgos de publicar fotografías de menores en las redes sociales. El desarrollo exponencial de la inteligencia artificial ha aumentado el riesgo de manipulación de imágenes que se comparten virtualmente, y una vez en Internet, siempre en Internet. La cobertura mediática que han tenido Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez puede haber sido decisiva en la decisión de proteger a sus hijos, pues cada uno de ellos se ha convertido en un fenómeno a escala global».

Menos visitas al ‘Mall’

Muchas veces después del colegio, Gio solía pasear por el Mall de Riad junto a sus hijos. Es de sobra conocida la afición de la ex modelo por las compras, y a los pequeños también les entretenía ver gente y corretear por el centro comercial, totalmente vigilado y cerrado. Sin embargo, de momento, Gio ya no acude con tanta frecuencia, y mucho menos con los niños. Este cambio se hizo más visible que nunca cuando CR7 cumplió 40 años. Durante esos días de celebraciones familiares, Cristiano Jr. fue visto con sus primos, abuela y tíos paseando por el centro comercial con varios guardaespaldas. Sin embargo, los más pequeños de la casa no asistieron a esa tarde de primos, lo que refleja la preocupación de la pareja por este tema.

Nadie puede esconderse para siempre, y todo apunta a que, con el refuerzo de seguridad contratado por Cristiano, la familia se siente ahora mucho más segura. También es cierto que sus hijos irán creciendo y que nada ni nadie puede esconderse para siempre, pero ante los peligros y desafíos que esta nueva era digital comporta, proteger a los más vulnerables es lo correcto. Bien lo saben dos de las personas más famosas del mundo, que en este caso solo ejercen como padres, con las preocupaciones e inseguridades que son transversales a todos.