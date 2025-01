El cambio de actitud de Georgina Rodríguez en sus 31 cumpleaños

Canta Marta Sánchez en Desconocida, una de sus canciones más celebradas, que “cabe mucho más en mi complejidad, cien mujeres a la vez en un solo cuerpo”. De Georgina Rodríguez parecía que ya lo sabíamos todo, gracias a su constante exposición en redes sociales y a su docu-reality Soy Georgina. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Gio sigue siendo un misterio, a veces difícil de entender. Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, la influencer llega y cambia el guion una vez más.

Hoy, 27 de enero, la novia de Cristiano Ronaldo cumple 31 inviernos. Influencer de primera división, icono a caballo entre lo trash y lo barroco chic, novia del mayor astro del futbol (pese a quien le pese) y madre de familia numerosa, entre otras cosas, la hispano-argentina estrena nueva edad con un cambio de actitud sorprendente. De estar hasta en la sopa, al mutismo más absoluto.

Georgina Rodríguez durante la Semana de la Moda de París. (Foto: Gtres)

De pasar el verano de festival en festival- de cine, no de música, que a ella la tienda de campaña y el tinto de verano le queda ya muy lejos- de ser la salsa de todas las ensaladas, de repente, y como si de una tortuga se tratara, a esconderse, manteniendo un perfil tan bajo como inaudito hasta la fecha. Prueba de ello fue la actitud hacia sus hijos en las redes sociales hace apenas unos días. De pasar a enseñar todo de ellos, bromas, gamberradas, idas y llegadas del colegio… a taparles la cara con corazones y emojis. Las redes en todo el mundo se hicieron eco del nuevo modus operandi.

La cara B de la fama

Georgina llega a los 31, aparentemente más recatada, menos exhibicionista y más madura. Es como si después de años y meses enseñándonos todo sobre su día a día y sus rutinas, haya ganado consciencia de que debe resguardarse. Después de un año 2024 en el que ha estado en el “candelabro” día sí y día también, sus apariciones públicas en la recta final del pasado año y el inicio del 2025 han sido escasas y de perfil muy bajo. El hecho de tapar la cara de sus hijos es solo una consecuencia, quizá la más rápidamente detectable, de un cambio de actitud gradual, en el que Gio parece querer decirle al mundo que siente la necesidad de separar las aguas de lo que es su perfil público del privado.

Georgina Rodríguez deja de mostrar las caras de sus hijos en redes sociales. (Foto: Instagram)

Otro cambio reseñable es la forma como interactúa con los demás. Hasta la fecha, era habitual verla acompañada por un grupo amplio de gente, principalmente con ‘Las Queridas’, su guardia pretoriana. También aquí se nota un cambio estructural en su vida, más allá de lo estrictamente personal. De los amigos de antaño ya no queda ni rastro. Por no quedar, no queda ni sombra del dúo que formaba junto a su hermana Ivana, con quien mantiene ahora una relación algo más distante que hace unos años. Georgina ha cerrado su círculo hasta la mínima expresión y una vez más, separando definitivamente lo que viene siendo Gio “la de casa” y Gio “la superestrella”, la influencer parece ahora más recatada, madre y ama de casa que nunca.

Cristiano Ronaldo al alza, Georgina a la baja

Este cambio de actitud coincide en el mismo espacio temporal con la renovación de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, con el club saudí Al- Nassr, firmando el contrato más caro de la historia. Cuando ya (casi) todos daban por amortizado y de retirada a CR7, el portugués ha renacido como futbolista, demostrando de qué pasta está hecho. No solo logra mantenerse al más alto nivel deportivo y mediático, como a cambio de sus éxitos obtiene el 5% del club para el que trabaja, dando muestras que su afán conquistador es inagotable.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards. (Foto: Instagram)

Todo ello coincidiendo con una Gio con perfil bajo, desaparecida en combate de semanas de la moda internacionales y eventos varios. Es como si la pareja, una de las más conocidas e icónicas del mundo, se turnaran la popularidad para no pisarse los talones. Puede que sea una simple coincidencia, pero tratándose de dos de las personas más famosas del mundo, quizá nos estemos pasando de inocentes.