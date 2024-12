Georgina Rodríguez ha vuelto a captar la atención de todos con un estilismo espectacular durante un evento en Riad, donde deslumbró enfundada en un vestido vintage de John Galliano diseñado en los años 90 para la casa Dior. Este diseño, una pieza de archivo que refleja el apogeo creativo de Galliano en su etapa como director artístico de la firma, destaca por su elegancia y sofisticación atemporal. De color negro satinado, con un escote en forma de corazón que realza su figura y un corte impecable, el vestido no solo rinde homenaje a la época dorada de la moda, sino que también reafirma el impecable gusto de Georgina y su habilidad para marcar tendencia; además de su capacidad para reinterpretar el glamour clásico en un contexto moderno, convirtiéndola en un referente indiscutible del estilo global.

La elección de esta prenda no ha pasado desapercibida y rápidamente se ha convirtido en tema de conversación en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las imágenes compartidas por Georgina en su perfil de Instagram, donde reúne a más de 64 millones de seguidores, ha acumulado millones de likes y comentarios, donde sus seguidores y expertos en moda no han escatimado en elogios. «Espectacular», «una obra de arte» y «Diosa absoluta» son algunas de las frases que se pueden leer en la publicación, destacando el impacto de su look en un escenario tan internacional como Riad.

Georgina ha lucido dicho vestido para visitar la exposición Christian Dior: Designer of Dreams que, disponible hasta el próximo 2 de abril de 2025, es una retrospectiva que analiza la historia de la firma Dior. «Recomiendo altamente sumergirte en la exposición Christian Dior: Designer of Dreams en Riad. Un viaje mágico a través de la historia de la Alta Costura, mostrando las obras de arte de diseñadores visionarios durante 75 años», ha comentado Rodríguez en la ya citada red social junto a un vídeo en el que aparece recorriendo la exhibición.

La pareja de Cristiano Ronaldo ha completado su estilismo con un minibolso de la firma, unos guantes largos de encaje y un peinado de inspiración Old Hollywood y en las divas del cine clásico como Rita Hayworth, Veronica Lake y Lauren Bacall, con ondas suaves y definidas que caen elegantemente alrededor del rostro, creando un aspecto sofisticado y atemporal. En clave beauty, la modelo y empresaria ha optado por un maquillaje sencillo en tonos nude que resalta sus facciones.

Georgina Rodríguez no quiere seguir en Arabia Saudí

La aparición de Georgina Rodríguez en la muestra dedicada a Christian Dior llega en mitad de los rumores sobre la intención de la creadora de contenido de abandonar Arabia Saudí, lugar al que llegó debido al fichaje de Cristiano Ronaldo por el club Al Nassr. La periodista Anna Gurgui ha afirmado que la modelo estaría ansiosa por abandonar el país de Oriente Medio y regresar a Europa. Una decisión que, por otro lado, resulta comprensible, ya que la mayoría de sus compromisos laborales se concentran en el continente, y gestionar la logística diaria con cinco hijos a su cargo convierte cualquier desplazamiento en un auténtico desafío.

