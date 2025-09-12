Georgina Rodríguez se convirtió en la gran protagonista de la cuarta cena anual de la Fundación Kering Caring for Women, celebrada en Nueva York, gracias a su elegancia y compromiso social. La modelo, futura esposa de Cristiano Ronaldo, deslumbró con un vestido palabra de honor de corte recto y un imponente collar de Messika con 2.400 diamantes, acompañado de su anillo de compromiso valorado en al menos seis millones de euros. Más allá de su estilo impecable, Georgina destacó por su labor humanitaria, incluyendo visitas a niños con cáncer en el Hospital King Faisal, en Riad, un gesto que fue elogiado públicamente por Lauren Sánchez, quien asistió a la gala junto a su esposo Jeff Bezos. Este encuentro marcó la primera interacción pública entre ambas mujeres, y Sánchez no dudó en comentar: «Qué alma tan hermosa».

La velada, organizada por Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault, presidente de The Kering Foundation, se celebró en The Pool de Manhattan y reunió lo mejor de la moda y la filantropía internacional. El evento, cuyo objetivo era recaudar fondos para ONG que combaten la violencia de género y apoyan a sobrevivientes y sus familias, contó con una subasta de piezas y experiencias únicas de prestigiosas casas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Pomellato y Ginori 1735. La cena se consolidó como una de las más exclusivas del calendario social de Nueva York, uniendo glamour, solidaridad y compromiso.

Georgina Rodríguez en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Entre los asistentes más destacados se encontraban Demi Moore, Dakota Johnson, Jessica Chastain, Julianne Moore y Madonna, quienes no solo asistieron como invitadas, sino que también participaron como presentadoras durante la gala. Salma Hayek, anfitriona de la noche, brilló acompañada de su hija Valentina Paloma y de François-Henri Pinault, demostrando que la familia y el compromiso social pueden ir de la mano con la moda y el lujo. La presencia de Linda Evangelista aportó un matiz especial a la velada: la supermodelo posó junto a Valentina Paloma, evidenciando la armonía y cariño entre ambas familias a pesar del pasado mediático de sus vínculos sentimentales con el magnate francés. August, hijo de Evangelista y Pinault, y Valentina, hija de Hayek y Pinault, simbolizan la construcción de una verdadera happy modern family, donde respeto y apoyo mutuo prevalecen.

Dakota Johnson protagonizó otro de los momentos más comentados de la noche con un vestido de encaje transparente firmado por Gucci, combinado con lencería negra que resaltaba su figura con sofisticación. La actriz, que disfruta de su soltería tras su ruptura con Chris Martin, capturó la atención de todos los presentes, un mes antes de la boda de su hermana Stella, hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, que se celebrará en España.

Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault. (Foto: Gtres)

Lauren Sánchez, periodista, filántropa y reciente esposa de Jeff Bezos, deslumbró con un vestido de corte sirena en color champán de Schiaparelli, acompañado de lujosas joyas que incluyeron su anillo de matrimonio. Aunque Bezos no caminó por la alfombra roja, posó junto a Sánchez en el interior del evento, demostrando su apoyo y complicidad en esta cita solidaria.

La gala combinó moda, lujo y filantropía de manera impecable. Entre joyas millonarias, vestidos de Alta Costura y reencuentros familiares emotivos, la Fundación Kering Caring for Women logró visibilizar causas sociales de gran relevancia, mostrando que el glamour y el compromiso pueden convivir en perfecta armonía. La noche neoyorquina dejó claro que, más allá del brillo de las estrellas, la solidaridad y la acción por los demás siguen siendo protagonistas en la alta sociedad y en la moda global.