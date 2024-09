Salma Hayek defiende su físico en bikini: "Ninguna foto es del pasado"

Salma Hayek está de celebración. El pasado 2 de septiembre, la conocida protagonista de Abierto hasta el amanecer cumplió 58 años y, para celebrarlo, compartió con sus seguidores de Instagram una publicación que no ha pasado desapercibida para nadie. «Fotos de cumpleaños en bikini. ¡Feliz 58º cumpleaños para mí! PD: Ninguna de estas fotos es del pasado», escribía, adelantándose a los posibles comentarios que podía recibir por parte de algunos internautas.

Junto a estas palabras la actriz compartió un carrusel de fotografías en las que posaba con distintos trajes de baño, teniendo como fondo paradisíacas playas. En estas imágenes dejaba claro que el paso de los años parece inexistente en ella.

Las reacciones no se hicieron esperar y numerosos usuarios de la Red comentaron en el post lo asombrados que estaban por el cuidado y definido físico que lucía: «¿Cómo es posible que esté a punto de cumplir 60?», «Ese momento en el que te das cuenta que tu crush de la infancia no ha envejecido ni un solo día», «La mujer más sexy del mundo», «¿58? Quiero parecerme a ti cuando llegue allí. Feliz cumpleaños», «Estás mucho mejor a los 58 que la mayoría a los 20 o 30», escribían algunos de ellos.

Aunque su carrera cinematográfica por ahora no tiene ningún proyecto anunciado o confirmado, Salma Hayek se ha convertido en una de las celebrities más activas de las redes sociales. Tanto es así que, el día de su cumpleaños, además de compartir las fotografías mencionadas, también subió un video en el que aparecía bailando la canción Fruta Fresca del DJ Wakyin. «Aquí no se puede bailar bien», comentaba entre risas al final de video, sacando a relucir, una vez más, su característico sentido del humor.

Los difíciles inicios de su carrera

Aunque ahora se ha convertido en una actriz de renombre, los inicios de Salma Hayek no fueron fáciles. Tal y como ella misma narró, en numerosas ocasiones diferentes personalidades, cuya identidad es desconocida, le dijeron que su trayectoria en el mundo del cine no tenía ningún futuro: «Me dijeron que mi carrera moriría a mediados de los 30. Primero me dijeron que un mexicano nunca lo lograría porque en ese momento era imposible que un mexicano tuviera un papel protagonista en Hollywood», contó para la agencia de noticias PA.

A pesar que ella misma ha confesado que hubo veces que llegó a creerse estas opiniones, la intérprete se ha mostrado siempre muy orgullosa de haber conseguido el éxito que posee actualmente. En su currículum aparecen conocidas interpretaciones como las que realizó en El coronel no tiene quien le escriba, Traffic, Timecode o Chain of Fools, entre otros.