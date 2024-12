El especial mensaje de María Casado a David Cantero: "Él es mi regalo de Navidad"

Con el paso del tiempo, Instagram se ha convertido en una de las plataformas sociales más usadas en todo el mundo. Además, a través de esta aplicación podemos tener acceso a algunos de los detalles de la vida de los famosos, ya que son asiduos a utilizarla. Sin ir más lejos, quien ha querido compartir recientemente un emotivo mensaje con una persona muy especial ha sido María Casado.

El mensaje de María Casado

María Casado ha publicado un post cargado de sentimiento con el que ha mostrado públicamente el excelente vínculo de amistad que le une a David Cantero. «Estar con David es como volver a tener eternamente 8 años y querer ir siempre, a todas horas, a jugar a la pelota al recreo sin parar con tu mejor amigo…», ha comenzado diciendo.

«Es un niño grande, un compañero generoso, humilde y bueno…

Hacerle reír y compartir esas risas con él es lo que más me gusta… Y decirle… te quiero mucho justo antes de entrar en directo…», ha añadido la comunicadora. «Él es mi regalo de Navidad todos los días del año… Este año me he debido de portar muy bien», ha dicho.

Y no sólo eso, porque a este escrito le ha acompañado una imagen en blanco y negro de ellos dos juntos posando de lo más sonrientes al objetivo de la cámara. Como era de esperar, David Cantero ha querido agradecer este gesto contestando con una serie de emoticonos con un beso.

Otros gestos en la red

No es la primera vez que María Casado tiene un gesto de esta similitud con el periodista. Sin ir más lejos, en septiembre, antes de emprender un nuevo episodio de sus carreras profesionales al frente de los Informativos de Fin de Semana de Telecinco compartió una publicación. «El próximo sábado será un día especial… El reencuentro televisivo con mi amigo y compañero David Cantero. La magia sigue viva», indicó María, con gran emoción.

Una consolidada amistad

Tras años de relación como pareja televisiva, siguen demostrando día a día la buena relación que tienen tras los focos. Compartieron pantalla por primera vez en el año 2006 y más de 14 años después han vuelto a reunirse en Telecinco.

Juntos forman el tándem perfecto y prueba de ello es la gran complicidad que derrochan en cada ocasión en la que están juntos.