María Casado presume de amistad con Antonio Banderas en su vuelta a la televisión nacional

María Casado ha fichado por Telecinco para presentar los Informativos de Fin de Semana. Así lo ha anunciado la cadena de Fuencarral a través de un breve comunicado en el que se ha dado a conocer la incorporación que está a punto de producirse en el espacio televisivo. Tras la noticia, la periodista ha decidido pronunciarse en sus redes sociales sobre el nuevo puesto que ha aceptado: «Hoy abro un capítulo nuevo en mi vida en Mediaset. […] No puedo estar más feliz», comenzaba a escribir.

Hasta ahora, Casado trabajaba como responsable de Soho TV, la productora creada por Antonio Banderas y, según sus palabras, aunque su rutina está a punto de cambiar por completo, ha asegurado que continuará «muy ligada» al proyecto del malagueño. «Mi corazón y mi compromiso sigue ligado a lo que hemos construido, y seguiremos construyendo», escribía.

María continuaba su escrito deshaciéndose en halagos hacia Antonio Banderas, compañero de trabajo que se ha convertido en uno de sus íntimos amigos: «Gracias por no soltar mi mano y animarme a dar el salto con la generosidad y cariño que te caracteriza. No has sido mi jefe… eres mi amigo y mi familia», confesaba. «‘Solo quiero que seas feliz’… me dijo. Así que esto no es un adiós… porque seguiremos trabajando juntos por los mismos sueños. Te quiero Antonio… os quiero familia de Soho», concluía.

Este mensaje de despedida ha confirmado que la relación de amistad que mantiene la comunicadora y el intérprete traspasa las fronteras de lo profesional. Tanto es así que María lo eligió como padrino de su hija Daniela, tal y como ella misma lo desveló.

El origen de su amistad

No es la primera vez que María Casado dedica unas emotivas palabras a Antonio Banderas. El 14 de diciembre de 2020, la periodista agradeció al actor que hubiera confiado en ella para su proyecto: «Gracias por aparecer en mi vida. Gracias por ayudarme a creer y a crear a tu lado y demostrarme que en esta vida se puede soñar a lo grande y hacer lo imposible. Te quiero niño», escribió por aquel entonces.

Tan solo unos meses antes de estas palabras, María decidió renunciar a su plaza fija de RTVE y fue en ese momento cuando recibió la oferta por parte de Banderas para unirse a la plantilla de la productora Soho Televisión. Estos cuatro años ha estado centrado en el negocio mencionado, pero ahora, con la oferta de Mediaset sobre la mesa, regresa con más ganas que nunca a la pequeña pantalla.

El misterio de su nuevo puesto de trabajo

Aunque ya es una realidad que María Casado es la última incorporación del equipo de Informativos Telecinco de Fin de Semana, lo que todavía es toda una incógnita es lo que pasará con la plantilla actual. Leticia Iglesias, David Cantero y José Ribagorda son los periodistas que a día de hoy se encargan de la emisión de los sábados y los domingos, por lo que se desconoce la recolocación que se realizará para contar con la presencia de Casado en plató. Al mismo tiempo tampoco se sabe qué día comenzará María en su nuevo puesto de trabajo.