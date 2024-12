Las contradicciones de Madame de Rosa

Madame de Rosa sigue en el centro de la diana desde que se conoció que su marido lleva nueve meses en prisión. Su nombre se lee en medios, foros, debates y demás tertulias improvisadas. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Siguen juntos? ¿Conocía sus movimiento ilícitos? Son preguntas a las que la influencer se ha visto obligada a responder, pero incurriendo en algunas contradicciones.

La dualidad más llamativa ha sido ver cómo Madame de Rosa seguía utilizando la palabra «marido» para hablar de su ex pareja cuando, según sus palabras, está separada «desde hace bastante tiempo». Es decir, desde antes de ser capturado por las autoridades y mandado a la cárcel de Navalcarnero.

La última vez fue el pasado mes de noviembre, cuando su ex marido llevaba ya 8 meses en prisión. Lo hizo en el podcast de Susana Bicho y sonaba así.

📆 Noviembre 2024 – En ‘La Sobremesa’, el podcast de Susana Bicho «Mi marido dice …» (Supongo que se lo dirá en los vis a vis) pic.twitter.com/ylTvuT5jdD — Alba Medina (@Srtacotilleo) December 3, 2024

Un año antes, cuando todavía no había sido detenido, pero sí cometido varios delitos, Madame habló en televisión de su secreto para acumular tantos años de buena relación con su marido: «Llevo 20 años casada. Lo primero es la paciencia…».

📆 Octubre 2023, Madame de Rosa habla en TardeAR sobre su matrimonio, cuenta que lleva 20 años casada y habla de su secreto para llevar tanto tiempo de relación pic.twitter.com/Kdu01SbSI5 — Alba Medina (@Srtacotilleo) December 3, 2024

Otra de las contradicciones de Madame fue descubierta por el periodista Manu Marlasca, quien aseguraba que «ella iba en el coche en el que él huyó de la policía cuando le iban a detener a la salida de su casa en el distrito de Hortaleza», contaba al mismo tiempo que puntualizaba que «ella nunca ha sido detenida

¿Quién es Madame de Rosa?

Madame de Rosa es una de las influencers más potentes del momento. Amiga de Dulceida, Ángela Rozas Sáiz comparte con sus 706 mil seguidores de las diferentes redes sociales sus estilismos, que mezclan las tendencias con su particular estilo boho-chic. No todos saben que su vocación y profesión es la de ser enfermera. De hecho, durante la pandemia tuvo una repercusión importante su iniciativa para ayudar a los sanitarios. «Esta soy yo con el famoso EPI y este es mi campo de batalla, la tercera planta de Traumatología del Hospital La Paz, todos nuestros pacientes son Covid 19. Aquí entraba a ayudar a un tocayo de mi padre, un amor al que no puedo abrazar para consolarle por su soledad. Por favor quedaros en casa, por favor cuidaros, sed responsables, no os quiero ver por aquí», explicó en su Instagram.

El marido de Madame de Rosa

«Si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona…». Con esas palabras, Madame de Rosa mostraba su sufrimiento por la persona que le dio a su hijo y que ahora la ha colocado en un escenario nada deseado. Madame y Miguel Ángel H. A. se casaron en una boda muy íntima celebrada en Ibiza en el año 2009.

Ángela Rozas Sáiz Madame de Rosa, en la pasarela MBFWM (Foto: Gtres).

Manuel Marlasca dio las claves del historial delictivo del marido de la influencer: «Es un profesional, concretamente en los últimos tiempos, del robo. Es un especialista muy cotizado en reventar cajas fuertes, es a lo que lleva dedicándose bastante tiempo. Lleva más de treinta antecedentes aproximadamente en los últimos 25 años, sobre todo en delitos contra la propiedad, alguna vez ha estado envuelto en algún tema de tráfico de drogas, pero es verdad que, en los últimos tiempos, ha dedicado su vida a todo lo que tiene que ver con los robos». Y apostillaba: «Según varias investigaciones de Policía y Guardia Civil, con esa empresa reformaba las casas, veía como era la casa, dónde estaba la caja fuerte y después se daba un palo a ese domicilio».

Ana Rosa opina de su ex colaboradora

Quien también quiso opinar de este escabroso caso fue alguien que conoce bien a la protagonista, Ana Rosa Quintana: «Madame de Rosa fue colaboradora del programa, cuando empezamos con esta sección en TardeAR. A mí me ha impactado la noticia porque no hablamos de una persona que de repente ha descubierto que su pareja ha cometido un delito. Son 27 años siendo un delincuente.

Ana Rosa opina de Madame de Rosa. (Foto: Mediaset).

Ana Rosa Quintana no empatizaba con las lágrimas de Madame de Rosa en Instagram. Vamos a ver. Yo lo siento mucho, pero cuando dice ‘soy culpable de haberme enamorado y he intentado ayudarle muchas veces, con éxito y con no’, lo que está diciendo es ‘conozco perfectamente con quién estoy saliendo y a qué se dedicaba’. Es muy difícil de justificar eso con el amor», sentenciaba la que un día fue su jefa.