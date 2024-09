La llegada de María Casado a Mediaset para copresentar el informativo del fin de semana con David Cantero, reviviendo la emblemática dupla que formaron en TVE, ha resultado en la salida de Pepe Ribagorda. El presentador, que ha estado al frente de la pantalla durante 18 años sin interrupción, dejará temporalmente su puesto, pues no será reasignado a ninguna de las otras edición de Informativos Telecinco. Así ¿Cuál será ahora su rumbo? La cadena sigue considerando su presencia.

El futuro de Pepe Ribagorda dentro de la redacción de Informativos Telecinco o de la cadena en sí misma aún está por determinar, según ha desvelado Francisco Moreno, director de Informativos Telecinco, durante la presentación del fichaje de Casado. «No sobra nadie y cada uno iría ubicándose. Todos tenemos misiones que son temporales, porque en la televisión no hay nada vitalicio. Ni sería bueno», ha comenzado diciendo. «Pepe ha cultivado un perfil profesional determinado y es un gran periodista al que tengo un gran respeto personal y profesional. Tendrá su sitio como todo el mundo, porque no podemos permitirnos a nadie ocioso», ha añadido.

Pepe Ribagorda en la presentación de la nueva edición de ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Gtres)