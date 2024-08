La emotiva despedida en directo de José Ribagorda a su suegra: "Descansa en paz"

José Ribagorda es uno de los presentadores más habituales y conocidos de la parrilla de Mediaset. Lleva casi una década al mando de los Informativos Telecinco, presentando la edición de los fines de semana, pero lo cierto es que ha sido el pasado sábado, 24 de agosto, cuando se ha enfrentado a una de las emisiones más difíciles de su carrera. Todo ocurrió al terminar el espacio televisivo, cuando el periodista, emocionado, quiso dedicar el programa a su suegra recién fallecida con una emotiva despedida que no ha pasado desapercibida para ninguno de los telespectadores.

«Gracias siempre por su confianza porque son ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo, aunque este fin de semana vamos a tener una espectadora menos porque se ha ido para siempre mi querida suegra», comenzaba a decir. «Les voy a confesar una cosa, hasta que ella, que es esposa además de un grandísimo presentador de informativos como fue José Antonio Silvia, no me decía que le había gustado el informativo, yo no me quedaba tranquilo», proseguía visiblemente emocionado. «Este informativo ha estado dedicado a ella así que descansa en paz, querida Mariló», concluía el presentador.

José Ribagorda en ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Mediaset)

La reacción de su mujer

Como no podía ser de otra manera, la esposa de José, Loles Silva, ha agradecido las palabras de su marido públicamente y, utilizando las redes sociales, ha compartido el discurso del periodista junto a un texto en el que aprovechaba para despedirse de su progenitora.

«Cuando sabes que el universo te ha regalado un compañero de vida. ¡Ha sido tan emocionante! Nuestra abuelis, Mariluli, Chatiña, mi mami, hoy vuela muy alto, acompañada en su viaje de toda la gente que la quería y que nos quiere. Gracias de corazón por todo el cariño recibido. El trayecto ha sido durísimo, pero el final mágico lleno de bonitas sensaciones. Mami, donde hayas ido, cuídanos mucho», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Loles Silva (@loles_silva)

Enseguida, el post de la pareja del periodista se ha llenado de multitud de mensajes de apoyo y cariño que los usuarios de la Red no han dudado en mandar: «Qué gesto tan bello», «Abrazo muy fuerte para toda la familia», «Qué momento tan bonito y emotivo», «Lo siento mucho. Un abrazo», «Descanse en paz», «Os acompañamos en el sentimiento», «Cuanto transmites con esas pocas palabras», «Qué buena persona eres Pepe. Y qué humano. Un abrazo para ti también, querida Loles», escribían.

Jose Ribagorda y Loles Silva el día de su vida. (Foto: Gtres)

Sin duda, el matrimonio atraviesa por un difícil momento tras perder a su madre y su suegra, respectivamente. José Ribagorda siempre ha intentado mantener su vida personal alejada del foco mediático pero todo el mundo conoce su relación con Loles Silva. La pareja lleva unida desde hace más de dos décadas, pero se dieron el «sí, quiero» el pasado 2019. Tienen una hija en común.