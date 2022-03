Empieza la cuenta atrás para la próxima gala de los Oscar. Será el próximo 27 de marzo cuando Hollywood se vista de gala para acoger la 94ª edición de los premios más prestigiosos del cine por excelencia, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

No han sido muchos los españoles que han logrado pisar el Dolby Theatre de Los Ángeles, pero lo cierto es que muchos de los que lo han hecho han conseguido hacer historia y seguir siendo recordados a nivel internacional después de varios años.

Haber recibido la preciada estatuilla es uno de los mayores reconocimientos de los que pueden presumir los profesionales de la industria cinematográfica, y poder decir que has sido la primera actriz española en conseguirla no es ninguna tontería, todo lo contrario, es un privilegio que solo Penélope Cruz ha sido capaz de alcanzar. Lo hizo en 2009, año en el que consiguió su primer y único Oscar en la categoría de ‘Mejor actriz de reparto’ por su trabajo en la película Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen.

Sin embargo, antes de conseguir el galardón, la de Alcobendas ya había marcado tendencia en la icónica y exclusiva gala de los Oscar del año 2000, cuando Pedro Almodóvar se llevó el premio por Todo sobre mi madre. El reconocimiento a la ‘Mejor película extranjera’ lo presentaron Antonio Banderas y Penélope Cruz, y en cuanto la actriz supo que lo había ganado Almodóvar, perdió la vergüenza y empezó a gritar: “Pedrooooooooooo”. Un suceso que veintidós años después sigue siendo recordado.

Este año Penélope también ha conseguido hacer historia, a pesar de que la gala aún no ha sido celebrada. Es la primera edición de los Oscar en la que dos actores españoles están nominados, pero, por si fuera poco, para colmo, el actor con quien comparte nominación no es otro que su marido, Javier Bardem. Juntos, se han convertido en el sexto matrimonio nominado en un mismo año a los premios de la Academia, ya que la madrileña competirá en la categoría de ‘Mejor actriz’ por Madres paralelas, mientras que Bardem lo hará en la de ‘Mejor actor’ por Ser los Ricardos.

Nadie se puede olvidar de la primera película española que consiguió ganar un Oscar. Esta fue Volver a empezar, un filme de José Luis Garci que en 1983 consiguió el Oscar a la categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’.

Nominaciones y premios aparte, en 1992 un conocido director de cine español vivió la que tal vez fuese la anécdota más divertida de su vida. En ese año, Fernando Trueba recogió el Oscar a la ‘Mejor película extranjera’ por Belle Époque y pronunció un polémico discurso de agradecimiento en el que afirmó que él no creía en Dios, sino en Billy Wilder. Al día siguiente, el cineasta polaco llamó al español y le dijo: “Fernando, soy Dios”.

Pero no todo ha ocurrido en las galas. La alfombra roja del Dolby también tiene muchas historias que contar y varias de ellas han sido protagonizadas por actrices españolas. Quizá la primera que se viene a la cabeza es la protagonizada por Anna Allen. La actriz fue víctima de fuertes críticas tras salir a la luz la gran mentira de su vida. La intérprete fingió, a través de una serie de montajes publicados en redes sociales, que había acudido a la ceremonia de los Premios Oscar de 2015. Tras su paso por producciones españolas como Hospital Central o Cuéntame cómo pasó, Allen empezó a publicar imágenes de la que todo el mundo pensaba que era su vida real en Hollywood. Sin embargo, después de publicar una fotografía en la red carpet de los Oscar, el diario El Mundo descubrió que la instantánea estaba manipulada. Tras eso, la intérprete optó por desaparecer de la vida pública hasta el 2019, año en el que reapareció con el estreno de una nueva temporada de Paquita Salas.

La gran mayoría de rostros conocidos que han acudido a una gala de los Oscar, los premios más prestigiosos del cine a nivel global, recuerdan su experiencia como inolvidable. Pero para inolvidable el momento “tierra trágame” que vivió Sonia Monroy en la tradicional alfombra roja el mismo año del montaje de Anna Allen. La Sex Bomb quiso hacer de su estancia en Los Ángeles algo mágico y estelar. Y vaya si lo hizo.

Para la ocasión, se enfundó en un conjunto de lo más patriota compuesto por una falda confeccionada con la bandera de España y un top rojo a tono con el look. Lo que ella no podía llegar a imaginar era que iba a terminar la noche llorando, a pesar de haberla empezado con completa alegría y felicidad. ¿El motivo? Su estilismo. Su sueño se truncó cuando las personas de seguridad le pidieron que abandonara el lugar: “Oscar de sonrisas y lágrimas. Me expulsaron de la red carpet por ir vestida con la bandera de mi país” denunció en sus redes sociales.