El sorprendente motivo por el que Emma García se ha ausentado de ‘Viva la vida’

Como cada sábado, a las cuatro de la tarde arrancaba Viva la vida. Lo normal es que sea Emma García quien aparezca como perfecta maestra de ceremonias del programa, pero en esta ocasión había sido relevada por Sandra Barneda. Una ausencia que ha conseguido provocar la preocupación inmediata de la audiencia, más aún teniendo en cuenta que la guipuzcoana en contadas ocasiones ha faltado a su cita de los fines de semana en Telecinco.

Según han avanzado desde la página web de la cadena, será Barneda quien se ocupe de dirigir Viva la vida durante este sábado y domingo. Así lo ha desvelado también la propia presentadora a través de su perfil de Instagram, haciendo gala de su característico estilazo y luciendo un conjunto de traje en una imagen con la mirada puesta en el futuro y en los proyectos que éste conlleva. Pero, ¿qué es lo que ha provocado que Emma no pueda asistir al programa? La de Villafranca de Ordicia no se encuentra en condiciones óptimas para estar presente en su espacio televisivo, motivo por el cual la pareja de Nagore Robles cubrirá su baja durante este fin de semana.

En un intento por despreocupar a la audiencia y por enviar mucho cariño a Emma, Barneda ha querido aprovechar el arranque de Viva la vida para mandar un mensaje a su compañera de profesión: “Te echamos de menos, tanto nosotros como todo el equipo, recupérate pronto, que te pongas buena pronto”. Unas palabras que seguramente hayan llenado de alegría a García, que en cuestión de días estará perfectamente y podrá volver a ocupar su silla en el plató de Telecinco. Y es que teniendo en cuenta que el covid ha vuelto a acaparar la primera plana de nuestras vidas, no sería de extrañar que la periodista se hubiera contagiado por la nueva variante ómicron, la cual ya afectó a una de las colaboradoras del espacio, Ana María Aldón. No obstante, cabe destacar que la letalidad de esta afección es mucho menor que la del coronavirus tal y como lo conocíamos, motivo por el que si verdaderamente es esta la causa de la ausencia de Emma, probablemente no sea para nada alarmante.

Aunque gracias a su profesionalidad y a su simpatía Sandra Barneda ha conseguido colarse en los corazones de sus compañeros y de la audiencia, algunos colaboradores de Viva la vida han querido recordar a su presentadora habitual con mensajes de cariño. Este ha sido el caso de Makoke, que aprovechó también el inicio del programa para decir a la cámara: “Emma estás aquí con nosotros, relájate y descansa”, pronunciaba la ex de Kiko Matamoros con tono alentador.

La ausencia de Emma García no ha sido el único cambio que ha experimentado Viva la vida durante su jornada de hoy. El programa no daba comienzo desde el plató de siempre, sino desde el mismo en el que se graba El Programa de Ana Rosa, lugar donde se han vivido los momentos más tensos de la última semana. Allí fue precisamente donde Marta Riesco pronunció sus primeras palabras tras darse a conocer su relación sentimental con Antonio David, admitiendo que “está enamorada” aunque sin querer dar muchos más detalles.