Ana Obregón ha sido una de las víctimas colaterales de la publicación de las memorias de Mar Flores con la que, además de compartir próximamente plató de televisión, en el pasado también tuvieron un mismo amor: Alessandro Lequio. Precisamente, ha sido el aristócrata el que ha abierto una veda entre la madre de su hijo Aless y su ex. Sin pretenderlo, Obregón se ha convertido en otra de las grandes protagonistas ya que su nombre ha salido a la palestra en esta polémica.

El juego de palabras de Ana Obregón

El pasado 11 de septiembre, Mar Flores acudió como entrevistada al programa de Sonsoles Ónega para hablar sobre Mar en calma, su biografía. Entre los capítulos que la modelo abordó fue su polémico romance con Alessandro Lequio que terminó de las peores maneras -que tuvo lugar dos años después de su ruptura-: con una portada protagonizada por unas comprometidas fotos de ambos. Aquellas imágenes, que se publicaron en contra de la voluntad de la modelo, supuso que Mar terminara en la UVI.

Mar Flores y Lequio. (FOTO: TELECINCO)

A raíz del escándalo, muchas personas -entre ellas, rostros conocidos- fueron muy críticas con la madre de Carlo Costanzia, como Ana Obregón (que ambas forman parte del historial amoroso de Lequio). «Si juegas a algo, atente a las consecuencias», dijo entonces la protagonista de Ana y los siete. Unas palabras que ha recuperado el espacio de Sonsoles Ónega, que se las han puesto en vivo y en directo a Flores. «Wow, bueno yo solo recuerdo una portada de un medio importante donde el propio personaje hablaba por sí solo. Me vas a perdonar, pero, ¿por qué una mujer tiene que atenerse a las consecuencias de algo? Querría apoyar a Lequio. Está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada», ha comenzado diciendo.

Sobre Alessandro, que además está opinando sin tapujos sobre las memorias de su ex en los distintos espacios de Telecinco, la maniquí ha asegurado que es una persona que, a pesar del paso de los años, no cambia: «Creo que Lequio, además, es una persona que insulta a las mujeres, a lo mejor tiene que pasar por una terapia para quitarse esa rabia que tiene hacia las mujeres. Qué dolor ver eso. A mí me encantaría que en los programas de televisión se vendieran cosas bonitas, no se le diera voz a personas que maltratan a otras, pero no por mí, me da igual».

Ana Obregón. (FOTO: GTRES)

Horas después de estas declaraciones, los micrófonos de GTRES han podido hablar con Ana Obregón que, sin quererlo -ya que el padre de su hijo también habló sobre ella para explicar su idilio con Mar- está implicada en en esta polémica.

La actriz, que coincidirá dentro de muy poco con Flores en Y ahora Sonsoles -ya que Mar ha regresado como colaboradora-, ha sido muy tajante: «No he oído nada, porque no he visto nada, estoy un poco liada con Anita, cambio de persona que me ayuda… Yo hablo con Lequio bastante, ha habido como lío. Es que no se por qué me meten a mí donde no me tienen que meter. Máximo respeto al padre de mi hijo. Ya contaré las cosas algún día. Yo sé demasiadas cosas».