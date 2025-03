La divertida reacción de Martínez-Almeida al recibir un regalo para su hijo

Fue el pasado mes de enero, ocho meses después de su boda con Teresa Urquijo, cuando José Luis Martínez-Almeida anunció que iba a ser padre. A través de sus redes sociales, compartió la noticia con entusiasmo: «Pronto seremos tres en la familia», escribió. En semanas posteriores, el alcalde de Madrid reveló que su bebé será un niño y que probablemente llevará su mismo nombre. Sin embargo, el alcalde tiene una sugerencia muy especial para el nombre: «Juliancito», en honor a uno de sus ídolos del Atlético de Madrid. A pesar de sus preferencias, Almeida sabe que la decisión final recaerá en Teresa, quien, a diferencia de él, es madridista. En tono divertido, el alcalde aceptó que su esposa tendrá la última palabra, aunque no pudo evitar bromear sobre sus posibilidades de éxito, reconociendo que probablemente el nombre de «Julián» no será elegido. «Lo va a decidir ella, yo creo que Julián no va a ser, pero por si acaso yo se lo digo…», fueron sus palabras.

La historia de amor de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

La historia de amor entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo comenzó de forma algo inesperada, cuando ella se acercó al alcalde en una feria de arte en febrero del año 2023. A partir de ahí, la pareja fue construyendo su relación, marcada por momentos de complicidad y risas. A pesar de la diferencia de edad, con él siendo 22 años mayor, Teresa logró captar rápidamente la atención de Almeida. Tras su boda en abril de 2024, la pareja espera su primer hijo, cerrando este capítulo con un nuevo proyecto familiar.