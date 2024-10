José Luis Martínez-Almeida ha reaparecido en televisión para dar buena cuenta de las novedades políticas que atañen tanto a la ciudad de Madrid como al resto de España. Sin embargo, y como suele ser habitual cuando reaparece en un programa de televisión, su vida personal ha vuelto a cobrar un especial protagonismo debido a las fechas que la rodean. Con la simpatía y sinceridad que le caracteriza, Martínez-Almeida ha conseguido sorprender a la periodista Ana Terradillos en su programa, cuando parecía todo lo contrario.

Nada más empezar el encuentro, la comunicadora le preguntaba por los primeros seis meses de matrimonio y Almeida, lejos de mostrarse esquivo, respondía sin mostrar inconveniente a la curiosidad de Terradillos: «Mi matrimonio va muy bien».

José Luis Martínez-Almeida en televisión. (Foto: Telecinco)

También se animaba a dar más detalles al contestar a la pregunta de la presentadora sobre los cuidados de su pareja tras el gran día: «¿Le cuidan?», a lo que el alcalde, lejos de ser escueto, en esta ocasión daba información detallada acerca del especial día que estaba viviendo la pareja: «Me cuidan mucho, pero hoy el que debe cuidarla soy yo a ella porque es su cumpleaños». Una respuesta que, de inmediato, daba pie a la siguiente pregunta acerca del regalo del edil a su mujer. Una duda que, sin embargo, no quiso desvelar frente a los focos en esta ocasión: «Eso no se puede decir. Creo que le ha gustado pero también habría que preguntarle a ella antes que a mí», comentaba entre risas. Finalmente, tras mucho insistir, el jefe del Consistorio madrileño añadía una pista sobre el obsequio a Teresa: «Es algo de uno de los mejores artesanos que hay en la ciudad y ahí lo dejo». Exclusividad y sostenibilidad en un regalo que casa a la perfección con el estilo que defiende, en sus apariciones públicas, la joven analista de inversiones.

Medio año de feliz matrimonio

Teresa Urquijo celebra así su cumpleaños dos días después de cumplirse medio año de matrimonio con José Luis Martínez-Almeida. La pareja se juraba amor eterno el 6 de abril en una boda regia, celebrada en la Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid, acompañados por sus familiares y amigos, así como políticos, miembros de la aristocracia y de la Familia Real. Un matrimonio que ha llenado de felicidad al alcalde, superadas sus «manías», como él mismo ha confesado en varias ocasiones. Tanto es así que no ha dudado en contar durante este tiempo los grandes cambios que ha experimentado su vida gracias a la presencia de su esposa en la misma: «Es muy agradable lo de ver la nevera llena. Lo mío no era una nevera, era un desierto», decía pocas semanas después de pasar por el altar.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el día de su boda. (Foto: Gtres)

Martínez-Almeida también se ha mostrado claro a la hora de hablar de familia e hijos. «A mí me gustaría ser padre y a ella madre. Que sea pronto o tarde, pero que sea». Tanto es así que incluso se ha animado ha comentar sobre los detalles del futuro que, como padre, desea para sus hijos: «Mi derecho fundamental es educar a mis hijos de acuerdo a mis convicciones como padre y Teresa como madre».