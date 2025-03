La infanta Cristina, que en junio cumple 60 años, sigue siendo noticia, pero ahora el foco está puesto en su cambio físico. Después de su divorcio con Iñaki Urdangarin, ya no es tanto su estado emocional lo que causa conversación, sino su nueva imagen. Y es que, a lo largo de los últimos tiempos, la hermana de Felipe VI ha cambiado, y mucho. Su figura ha pasado de ser la de una mujer más bien delgada a una figura más atlética y saludable.

Hace poco, en la boda de su primo Nicolás de Grecia, Cristina mostró una imagen renovada, fresca y moderna. Llevaba un vestido lila, elegante pero sencillo, con manga larga y falda midi plisada. Estaba radiante. Es como si hubiera dejado atrás todas las preocupaciones del pasado y se hubiera entregado a una nueva etapa de confianza y empoderamiento.

La infanta Cristina en la boda de Nicolás de Grecia. (Foto: Gtres)

El secreto de la nueva versión de la exduquesa de Palma no solo está en su cambio físico, sino también en el cuidado de su salud, tanto física como emocional. La revista Hola ha contado que Cristina, además de sentirse más tranquila consigo misma, sigue una dieta pescetariana, un estilo de vida alimenticio que comparte con su madre, la reina Sofía (que es casi vegetariana). Según cuenta el citado medio, esta elección la hizo cuando era joven, y aunque su hermana Elena y su prima Alexia también pensaron en seguir la dieta de la familia, fue Cristina quien más decididamente apostó por renunciar a la carne, basando su alimentación en vegetales y pescado.

La dieta pescetariana según una experta en nutrición

Hablamos con Silvia Baños, nutricionista y experta en alimentación, conocida en redes sociales como @aprendenutricionn, para entender mejor en qué consiste el estilo de vida alimentaria que sigue la exduquesa de Palma. Según Silvia, «la pescetariana es una alimentación en la que se eliminan todos los productos cárnicos, pero se incluye el pescado. A diferencia de los vegetarianos, que no comen ningún tipo de carne, los pescetarianos sí consumen pescado, y también pueden tomar lácteos, huevos y miel, como los veganos».

La infanta Cristina, junto a su hermana Elena y sus padres, los Reyes de España, en 1968. (Foto: Gtres)

Una de las principales ventajas de este enfoque es la eliminación de carnes procesadas, como los embutidos, que suelen ser menos saludables. Silvia explica que al incorporar pescado y alimentos como vegetales, hortalizas, legumbres y huevos, se consigue una dieta rica en nutrientes esenciales. «El pescado es una fuente increíble de omega-3, que es un potente antiinflamatorio, algo muy bueno para la salud», añade.

Además, esta alimentación tiene la ventaja de ser flexible. «Puedes comer fuera sin complicaciones, algo que es más difícil con dietas más estrictas como la vegana o la vegetariana. Aunque las semillas también tienen omega-3, el pescado es mucho más práctico para obtenerlo», señala Silvia.

“Es una dieta recomendable a cualquier edad”

La infanta Cristina, con su impresionante altura de 1,79 metros, ha conseguido mantener en secreto su peso. Lo que sí sabemos es que, debido a la carga de estrés de su vida, es fundamental que ingiera las calorías necesarias para estar saludable. Silvia nos explica que, a la edad de Cristina y especialmente con la menopausia, es esencial cumplir con los requerimientos diarios de proteínas. «Incluir pescado en su dieta le ayuda mucho a cumplir con esto, aunque con una dieta bien organizada, incluso vegana o vegetariana, también se puede lograr», señala Silvia.

Eso sí, dentro de una dieta pescetariana, hay que ser selectivo con los pescados que se eligen. «Es recomendable optar por pescados pequeños y frescos, como sardinas, boquerones o anchoas, porque los pescados más grandes, como el atún o el pez espada, contienen más mercurio. Lo ideal es consumir estos últimos con moderación, no más de dos veces por semana», explica la nutricionista.

La infanta Cristina, disfrutando de un día en la playa. (Foto: Gtres)

Una de las grandes dudas sobre las dietas sin carne es si realmente es malo prescindir de ella. La experta nos aclara que no es necesario comer carne para obtener los nutrientes que necesitamos. «Hay alternativas riquísimas en hierro, como las legumbres, las verduras de hoja verde oscura, los frutos secos, las semillas, la quinoa o el tofu, que son perfectas para aportar todo lo necesario», añade.

Otro mito común es la recomendación de «eliminar los carbohidratos a partir del almuerzo». Silvia nos dice que esta idea no tiene sentido, sobre todo si llevas una vida activa o haces ejercicio. «Los carbohidratos son una fuente de energía fundamental para el cuerpo. Evitarlos no es recomendable», explica.

La infanta Cristina tumbada sobre una tabla de surf. (Foto: Gtres)

Aunque su dieta es bastante saludable, Cristina no renuncia a disfrutar de la buena comida. Le encanta la cocina española, especialmente el arroz, la tortilla de patatas y el gazpacho, y también es fan del sushi. Además de su cuidado con la alimentación, otro pilar fundamental en su vida es el deporte, que siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Desde pequeña ha practicado deportes como tenis, hípica, baloncesto, atletismo, esquí y vela, que no solo le ayudan a mantener su cuerpo en forma, sino que también le dan bienestar emocional. Y no se queda ahí: disfruta también del pilates y el running, dos actividades que completan su rutina para mantenerse activa y saludable.