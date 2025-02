La duquesa de Lugo no asistió al segundo enlace de su primo materno, el príncipe Nicolás de Grecia, con Chrysi Vardinogiannis que se celebró el 7 de febrero en Atenas. El sobrino de la Reina Sofía contrajo matrimonio con su prometida en una discreta ceremonia en la iglesia de San Nicolás de Rangava a la que asistieron la mayoría de los miembros de su familia, pero en la que hubo destacadas ausencias. Varios de sus sobrinos no le acompañaron en este gran día y tampoco lo hizo su hermano Felipe ni algunos de sus primos, entre ellos, el Rey Felipe VI y la infanta Elena.

La ausencia del monarca se esperaba, dado que tenía algunos compromisos oficiales en esa misma jornada, pero la de la duquesa de Lugo llamó mucho la atención. La infanta Elena siempre ha estado muy unida a su familia griega y ha asistido a la mayoría de las celebraciones de los últimos años. Por ejemplo, no faltó al reciente enlace de su prima Teodora, que tuvo lugar también en Atenas en el mes de septiembre. No obstante, a pesar de la ausencia de la infanta Elena y de sus dos hijos, sí que acompañaron a los novios la Reina Sofía, la infanta Cristina y la princesa Irene de Grecia.

Chryssi Vardinogiannis y Nicolás de Grecia el día de su boda. (Foto: Gtres)

El plan de la infanta Elena

Dos días después del enlace, la duquesa de Lugo se ha dejado ver en la localidad madrileña de Valdemorillo. La hermana del Rey Felipe VI ha sido uno de los rostros conocidos que ha disfrutado de la feria de la localidad en la plaza de toros de La Candelaria. La hija mayor de los Reyes Juan Carlos y Sofía es una gran aficionada a los toros y aprovecha siempre que puede para mostrar su apoyo a la tauromaquia.

Acompañada de su íntima amiga, Rita Allendesalazar, la infanta Elena ha disfrutado de la última corrida de esta feria, en la que han participado Emilio de Justo y Juan Ortega. De hecho, el primero le ha brindado un toro a la duquesa de Lugo.

La infanta Elena en Valdemorillo. (Foto: Gtres)

No han trascendido los motivos por los que la infanta Elena no asistió a la boda de su primo, sin embargo, la periodista Pilar Eyre ha asegurado que podría tratarse de un tema relacionado con las convicciones religiosas de la duquesa de Lugo. La escritora comentó hace unos días en El programa de Ana Rosa que la hermana de Felipe VI había decidido declinar la invitación al enlace por motivos religiosos: «Yo hablé con una amiga de Elena que me dijo que no iba a ir porque es muy religiosa. Ella no va a segundas bodas», recalcó la periodista.

Además de su ausencia en Atenas, la infanta Elena tampoco ha estado en el funeral del Aga Khan en Lisboa, al que sí que asistió el Rey Juan Carlos. El padre de Felipe VI era íntimo amigo del príncipe Karim desde que ambos coincidieron siendo unos niños en un internado en Suiza.