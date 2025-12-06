Concha Velasco ha sido y siempre será una de las grandes artistas de nuestro país. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ella, ya que a lo largo de su vida se ha enfrentado a diversos baches económicos. De hecho, con 79 años le tocó tomar una drástica decisión gracias a la que pudo comenzar de nuevo. Ahora que se han cumplido dos años desde que nos dejase una de nuestras intérpretes más queridas, -el pasado 2 de diciembre-, cabe recordar cómo fue aquel momento en el que tocó fondo para resurgir todavía con más fuerza.

Fue tras la ruptura de su matrimonio con Paco Marsó cuando comenzaron los problemas. En ese entonces, ambos compartían un lujoso chalé ubicado en la exclusiva urbanización de La Moraleja. Vivienda, que se vieron obligados a hipotecar para sacar adelante su función Hello, Dolly! y con la que, lamentablemente, no consiguieron recuperar la inversión. De hecho, en 2002 terminaron vendiendo la propiedad de 431 metros cuadrados para satisfacer la deuda de 138.000 euros que habían acumulado con Hacienda, junto con el impago de la hipoteca de la residencia por valor de algo más de 360.000 euros.

Concha Velasco atendiendo un acto. (Foto: Gtres)

Durante nada menos que quince años, Velasco estuvo lidiando con esa deuda con Hacienda, hasta que en 2019 por fin consiguió solventarla. Eso sí, tuvo que tomar una dolorosa decisión respecto a una de sus propiedades: desprenderse de su queridísimo ático en Sanchinarro, de 90 metros cuadrados y con una terraza impresionante. Con 79 años, la artista se vio obligada a comenzar de nuevo con todo el dolor de su corazón.

Obligada a comenzar de cero con 79 años

«Yo antes pedía plazos y me los concedían. Pero ya no me los daban. No había otra solución. Yo no quería aparecer en la prensa por esto», se sinceraba al respecto. De hecho, ella reconocía abiertamente sus errores. «Sale mucha gente diciendo: «Me han engañado». No, no te han engañado. Hay que pagar. A mí no me ha engañado nadie. Lo que pasa es que se podía haber hecho mejor», declaraba en su momento.

Concha Velasco. (Foto: Gtres)

Muy afectada, Concha lamentaba el hecho de tener que volver que empezar una vez más de cero. «He tenido una vez más que vender todas mis cosas para seguir adelante y no se reacciona igual cuando se tienen 18, 20 o 40 años que ahora con 79», confesaba. Y es que tras vender ese refugio que para ella era un hogar, la artista se iba a vivir con su hijo Manuel.

Concha Velasco y su hijo Manuel. (Foto: Gtres)

«Ha sido la quinceava vez que yo me he cambiado de casa», declaraba. «¿Tú crees que eso es posible? He tenido que dejar todas mis cosas en un guardamuebles. Me voy a poner a llorar. He pagado a Hacienda, ya no debo nada, pero ha sido doloroso», aseguraba. Aunque, por suerte, eso le permitió seguir viviendo tranquila hasta que falleció en 2023, sabiendo que ya no contaba con ese lastre. «He llorado mucho, pero de todo se sale», concluía en todo un ejemplo de superación y resiliencia.

Por suerte, Velasco pudo cumplir su gran sueño, que no era otro que morir sobre las tablas. Y es que la artista pudo seguir trabajando hasta el último minuto o, al menos, hasta que su salud se lo permitió.