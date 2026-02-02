Detienen a Marius Borg, un día antes de su juicio, por una presunta agresión con arma blanca

Tan solo 24 horas antes de dar comienzo el juicio contra Marius Borg (29), acusado de más de una treintena de cargos —entre los que figuran supuestas violaciones y agresiones—, el hijo de Mette-Marit ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático tras ser arrestado por la policía por una supuesta agresión con arma blanca y el incumplimiento de una orden de alejamiento. Así lo ha confirmado el abogado Andreas Kruszewsk a través de un comunicado oficial, donde ha explicado que la detención se produjo el pasado domingo, 1 de febrero.

Según lo publicado, Marius Borg ha sido puesto a disposición judicial en el Tribunal de Distrito de Oslo este lunes y la policía ha solicitado cuatro semanas de prisión preventiva por riesgo de reincidencia. Por ahora, la defensa del joven ha optado por el silencio, limitándose a declarar que el acusado no tiene nada que comentar al respecto.

Marius Borg. (Foto: Gtres)

Sin duda, esta nueva situación judicial complica aún más el mediático juicio al que está a punto de enfrentarse Marius Borg. Y es que antes de lo ocurrido, varios medios señalaban que la pena que se le podría atribuir alcanzaría los 16 años de cárcel, ya que está acusado de supuestas violaciones, maltratos físicos y psicológicos a algunas de sus ex parejas y tráfico de drogas.

La imagen de la monarquía de Noruega, visiblemente afectada

Por otro lado, esta nueva detención ha llegado tan solo unas horas después de conocerse el escándalo que ha protagonizado su madre, Mette-Marit, al salir a la luz los numerosos correos electrónicos que intercambió con Jeffrey Epstein, el magnate que estuvo vinculado con varios delitos sexuales contra menores. La amistad entre ambos era conocida desde 2019, pero parece que su relación fue mucho más intensa de lo que nunca se había admitido. De hecho, la princesa heredera se ha visto obligada a romper su silencio y confirmar que pasó unos días en la polémica mansión del mencionado.

La princesa Mette-Marit con su hijo Marius Borg. (Foto: Gtres)

En los últimos meses, todo lo mencionado ha hecho que el apoyo a la monarquía noruega haya experimentado una notable disminución, según varios expertos. Es por ello por lo que es probable que estas dos últimas noticias hayan empañado aún más la imagen de la institución. Una institución que ha intentado mantenerse al margen en todo momento, a pesar de ser señalada por muchos. Tanto es así, que el príncipe Haakon desligó a Marius Borg de la Casa Real y aseguró que durante los días del inminente juicio, no tenían previsto estar presente en la sala ni pronunciarse públicamente al respecto.

Marius Borg y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

Por último, el comunicado también destacaba que «el trabajo y las funciones oficiales de la Familia Real continuarán durante el juicio», aunque por ahora, «la princesa heredera tenía planeado permanecer en su residencia privada a lo largo de las próximas semanas».