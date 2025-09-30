La determinación laboral de José María, hermano de David Bisbal, tras quedarse en silla de ruedas

José María, el hermano de David Bisbal, ha hecho frente a unos años muy complicados y marcados por sus problemas de salud. Pese al hermetismo que rodea a su figura, ya que siempre se ha mantenido muy cauto y ha protegido su vida personal al máximo, en 2023 supimos que había estado ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, después de haber sufrido una lesión medular. «No sabía qué decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba», se sinceraba tiempo después.

Además, se sinceraba abiertamente en la revista ¡Hola! sobre la complicada situación que le había tocado afrontar. «En 2025 tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico. He perdido mis piernas, ya no funcionan», se lamentaba. Aunque, en medio de la oscuridad, pudo encontrar un poco de felicidad gracias a su participación en la junta directiva de ASPAYM Almería.

David Bisbal junto a sus padres y su hermano, José María. (Foto: Instagram)

José María se implicaba al máximo con la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería, junto con las labores solidarias que llevan a cabo. De hecho, hace un año fue nombrado vocal encargado del ala de accesibilidad. Una etapa a la que ya habría puesto fin, ya que no aparece registrado en la plataforma ni forma parte de los integrantes de la asociación andaluza. El motivo todavía se desconoce, aunque llama la atención después de ver el orgullo con el que hablaba sobre la organización.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Davidbisbal (@davidbisbal)

«ASPAYM Almería toma impulso para ser punto de encuentro y llevar a cabo las actividades que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de sus socios y familiares», escribía en la página web. Una etapa, donde reconocía que no le había faltado nunca el apoyo de sus seres queridos. De hecho, el propio David Bisbal se ha volcado por completo con él y con el resto de la familia.

David y José María Bisbal. (Foto: Redes sociales)

El artista siempre se ha emocionado al hablar sobre las personas más importantes de su vida. Y es que Bisbal reconoce que más allá del éxito que tiene y de la música, lo que le llena de verdad es su familia. «A mí, personalmente, lo que más me llena el corazón, por encima de la música, por encima de profesión, es la familia. Y creo que para el resto de la gente también lo es», afirmaba tras ser reconocido con el XXII Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Un día muy importante, y en el que le resultaba inevitable pensar en los que más quiere.

Mientras que, de su hermano, aseguraba que se había convertido en «un gran ejemplo de superación y de admiración». Sin querer entrar en demasiados detalles, el cantante no dudaba a la hora de deshacerse en halagos y resaltar su fortaleza. Cabe destacar que la situación de José Bisbal, el padre del cantante, también es bastante delicada, ya que padece Alzhéimer desde hace años y estaría en un punto en el que ya no reconoce a ningún miembro de la familia.