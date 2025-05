David Bisbal actualiza la evolución de la enfermedad de su padre: "Se enfada conmigo"

David Bisbal ha dejado al descubierto su faceta más personal durante la última entrega de Universo Calleja, donde, además de visitar el Parque Nacional de Ras Muhammad, en la península de Sinaí, también se ha sincerado como nunca sobre uno de los aspectos más complicados de su vida personal: la enfermedad de su padre. José Bisbal padece alzhéimer desde hace años y el cantante no ha podido evitar las lágrimas, en múltiples ocasiones, al hablar de su estado de salud. Algo parecido es lo que ha ocurrido en el espacio televisivo mencionado, donde el artista ha querido compartir la última hora de su progenitor mostrándose profundamente conmovido.

«Mi padre está bien. Yo creo que le haces una analítica y está mejor que todos nosotros», comenzaba a decir. Aseguraba que se sentía muy afortunado de saber que su progenitor había vivido muchos años de éxitos de su carrera, aunque reconocía que ya apenas le preguntaba por ella. «Hasta hace poco él me preguntaba que dónde iba a cantar, y yo le decía que a México, y él me respondía que él había peleado allí. Pero llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos», contaba.

David Bisbal, Jesús Calleja y Santigo Segura en ‘Universo Calleja’. (Foto: Mediaset)

Bisbal añadía que, a día de hoy, ya no reconocía a ningún miembro de la familia y que tan sólo se acordaba de su madre. «Es durillo porque cuando voy a hablar a mi madre, se enfada conmigo», confesaba. Explicaba que ya se había acostumbrado porque llevaban quince años luchando con esta situación que ha ido en progresión. Aun así, destacaba que las primeras veces en las que no reconoció a su hija, a su hermano o a él mismo fueron «las más difíciles».

En ese momento, Santiago Segura, que estaba presente en la conversación, quiso preguntar a David si pensaba que el hecho de que su padre hubiera sido boxeador habría influido en la enfermedad, algo que el artista ha respondido con sinceridad. «Junto a otras muchas cosas. Son 18 años como profesional. ¿Cómo no va a influir?», decía. Y es que cabe recordar que José fue campeón de España 7 veces de peso pluma, peso mosca y peso gallo.

Las últimas fotografías de David Bisbal con su padre

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

En julio de 2024 fue una de las últimas veces en las que David compartió, con su elenco de seguidores de Instagram, un carrusel de fotografías junto a su padre. En la primera de ellas, el intérprete de Ave María posa mirando fijamente a su progenitor, quien parece prestarle atención atentamente. En otra, aparece el mencionado junto a su nieta pequeña y, en la última, José se funde en un romántico beso junto a su mujer, a la que aún recuerda, según las recientes declaraciones de David Bisbal en Universo Calleja.