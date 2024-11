El hermano de David Bisbal toma medidas legales contra los médicos tras quedarse parapléjico

La familia de David Bisbal vivió unos momentos de lo más angustiosos el pasado mes de abril. José María, hermano del cantante, estuvo desaparecido durante 30 horas, lo que desencadenó una búsqueda intensa por parte de la Guardia Civil, que utilizó recursos terrestres, marítimos y aéreos para poder encontrarlo. Afortunadamente, el familiar del artista fue hallado con vida en Roquetas de Mar (Almería), pero desde entonces, su vida dio un giro de 180 grados, quedándose en silla de ruedas a causa de una lesión medular.

Hoy en día, José María Bisbal se ha convertido en un gran ejemplo, sin embargo asegura que su estado de salud se podría haber evitado, tal y como él mismo ha confesado. Por este motivo ha tomado una importante decisión, la de emprender acciones legales contra los médicos que le trataron.

Joaquín Prat dando la noticia de la desaparición del hermano de Bisbal. (Foto: Telecinco)

«Este próximo año 2025, tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan… Eso fue en abril de 2023. Pero yo no pienso en eso ni me acuerdo para nada, he sabido dejar de mirar hacia atrás para mirar solo hacia delante», ha indicado.

En esta nueva etapa de su vida, José María ha encontrado en el deporte una gran motivación. También, actualmente, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería.

Cabe destacar que ha convertido el parabádminton en uno de sus hobbies preferidos, actividad deportiva en la que destaca por su particular destreza. «Puedo ayudar también con mi propia experiencia y orientarles en la práctica del deporte, buscando uno que les vaya bien o aquel que se adapte mejor a su lesión. Ahora mismo, digamos que cada uno de nosotros vamos haciendo de todo, pero, poco a poco, iremos definiendo entre los componentes de ASPAYM Almería», comentó al citado medio.

Una importante confesión

El hermano de David Bisbal, que siempre muestra una gran actitud, confesó que cuando llegó al hospital tenía una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar». Sin embargo, añadió que «sepuede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie», explicó en Informalia.

El agradecimiento de David Bisbal

Una vez apareció José María, David Bisbal no dudó en mostrar su agradecimiento público a través de su cuenta de Instagram. «Queridos amigos y seguidores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron a la búsqueda y localización de mi hermano Josemari (…) Este ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia. Gracias por la preocupación y las muestra de cariño», comenzó diciendo el intérprete de Ave María.

David Bisbal en la entrega de unos premios. (Foto: Gtres)

«Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que esta situación ha sido muy delicada», indicó.