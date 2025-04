Hace una semana, la salud de Kiko Matamoros alertó a sus seguidores. Su mujer, Marta López Álamo reveló a través de sus redes sociales que el televisivo había tenido que ser ingresado en un hospital de Madrid para someterse a una operación. En los días posteriores, la modelo fue revelando algún que otro detalle acerca de este revés de salud del colaborador.

Álamo, que no se separó ni un solo segundo de Kiko Matamoros, explicó que se trataba de una intervención programada y que la recuperación estaba siguiendo su curso. «Pues un par de días aquí. Kiko está bien y todo ha salido bien. A la espera de la recuperación, que seguro que sale súper bien», dijo en un primer momento. Ahora, ha contado el verdadero motivo por el cual Kiko ha tenido que pasar por la mesa de operaciones.

Kiko Matamoros con el rostro serio. (Foto: Gtres)

La operación de Kiko Matamoros

Mediante un preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, Marta López Álamo se ha sincerado sobre este asunto. «Al final no subí el vídeo porque él dice que prefiere no explicar detalles de lo que ha pasado, entonces respeto su decisión», ha comenzado diciendo, respondiendo así a un seguidor del universo 2.0.

Marta López Álamo y Kiko Matamoros. (Foto: Gtres)

«En su momento me dijo que no tenía ningún problema que lo contase, pero si prefiere que no lo haga, pues yo no tengo que hacer nada ahí», ha proseguido. Sin embargo, sí que ha podido contar que «era una cirugía para solventar una situación que le lleva restando calidad de vida ya casi todos dos años relacionada con el aparato digestivo». «Gracias a Dios ha salido todo bien. Está recuperándose y camino a llevar la vida que siempre ha llevado. Es decir, una vida normal», ha puntualizado. «Muchas gracias por preocuparos», ha finalizado.

La reacción de Kiko Matamoros tras su operación

Haciendo gala de su habitual sentido del humor, nada más operarse compartió una fotografía desde el hospital. «¡Buenos días, corazones! Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos», indicó, en clave de humor, haciendo referencia al partido del equipo del que es acérrimo, ya que perdió el encuentro de Champions League contra el Arsenal. Post que logró un gran número de reacciones en el que también firmó Belén Esteban. «La madre que te parió», dijo su compañera, confirmando así el excelente vínculo que mantienen.