La desconocida amistad de Ester Expósito con una cantante de éxito internacional

Ester Expósito y Rosalía han demostrado estar unidas por una profunda amistad, la cual intentaron llevar con la máxima discreción. Ambas estrellas protagonizaban un divertido reencuentro justo después de que la cantante anunciase que había decidido mudarse a Miami. Sin embargo, parece que disfrutaron de una agradable velada en la otra ciudad. Concretamente, en Los Ángeles, donde posaron abrazadas y muy sonrientes. Las dos coincidieron durante la mágica noche de San Juan de hace un año. Así, nos demostraban lo bien que lo habían pasado después de una elegante cena celebrada en la terraza de un restaurante.

Una cita en la que ambas apostaban looks bastante casuales, y durante la que llevaban a cabo su propio ritual, encendiendo una vela y quemando sus deseos en la misma. Un sentido homenaje a la tradición de la noche del 24 de junio que compartieron en sus respectivas redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Este encuentro llamó especialmente la atención porque las dos estrellas estaban en el punto de mira después de que se confirmase la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Etapa durante la que también surgieron numerosas especulaciones sobre un supuesto romance entre el artista y Expósito. Muchos apuntaban incluso a que el cantante boricua podría haberle sido infiel a su entonces novia, –Rosalía–, con la actriz, lo que daba pie a un supuesto enfrentamiento entre ellas. Aunque nada más lejos de la realidad.

La inesperada amistad de Rosalía y Ester Expósito

Sobre todo, porque ya han dejado muy claro que las dos comparten una bonita amistad y echaban por tierra todo tipo de suposiciones. A día de hoy, ninguna de las dos ha aclarado el motivo exacto de esa reunión, pero algunos apuntaban a una posible colaboración. Cabe destacar que la intérprete catalana está a punto de entrar de lleno a Hollywood gracias a su papel en Euphoria, donde compartirá pantalla con estrellas de la talla de Zendaya o Hunter Shafer, con la que se la estuvo relacionando sentimentalmente.

Rosalía y Ester Expósito. (Foto: Redes sociales)

La tercera temporada de la serie estará disponible a partir de 2026. «Si hay algo que me emociona tanto como encontrar una buena melodía o una buena letra, es convertirme en una mejor intérprete cada día», compartía la artista muy emocionada y feliz con la noticia. «Euphoria ha sido mi serie favorita de los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de estar actuando al lado de todos a este talentoso elenco que admiro tanto y aportando mi granito de arena para hacer realidad la visión de Sam. Estoy deseando compartir con vosotros lo que estamos haciendo», aseguraba la intérprete de Despechá.

Rosalía posando con un estilismo semitransparente. (Foto: Gtres)

De lo que no cabe duda, es de que la catalana consigue sorprender a sus fans con cada paso que da, mientras que Ester también comienza a expandirse fuera de nuestras fronteras, con diversos proyectos en países como México. De ahí que su alianza diese tanto que hablar, además de su constante intercambio de interacciones y mensajes en redes sociales.