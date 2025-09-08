Gema Aldón se dio conocer debido a la relación de su madre, Ana María Aldón, con Ortega Cano. Aunque en un comienzo la joven mantuvo un discreto perfil frente a los medios, con el paso del tiempo vio en la televisión una oportunidad laboral y económica. Su entrada en el universo Mediaset fue cuanto menos polémico, ya que siempre fue muy crítica con el matrimonio de su progenitora y su ya ex marido -así como con el clan Ortega-. De hecho, su última aparición en la pequeña pantalla fue pocos días después del fallecimiento de Michu, la que fuera pareja de José Fernando. Ahora, su nombre ha vuelto a protagonizar titulares por el repentino fallecimiento de su padre, con el que no tenía relación ya que le abandonó cuando era solo una niña.

Lo cierto, es que la vida actual de Gema está marcada por luces y sombras. Afortunadamente, su cuenta bancaria cuenta con una elevada cifra, pero no precisamente por su profesión como agente funeraria. La joven, que es madre de una niña, hace unos años decidió compaginar su trabajo con OnlyFans, donde comparte vídeos de contenido para adultos por el que gana una gran cantidad de dinero. Una profesión que le ha pasado factura en la relación con su madre.

La delicada situación de Gema Aldón

Gema Aldón aprovechó la fama televisiva de su madre para saltar a los medios. Declarada hater del clan Ortega Mohedano, la joven aceptó en 2023 la propuesta de Telecinco de concursar en Supervivientes. Un reality en el que cargó duramente contra la familia política de su progenitora. Sin embargo, la agente funeraria ya conocía la pequeña pantalla, pues ha concedido varias entrevistas en distintos programas de la cadena de Fuencarral, como en el Deluxe o en Así es la vida -dos espacios que ya no están en emisión-.

Precisamente, en el programa que presentó Sandra Barneda de la crónica social, no dudó en ser muy crítica con su madre por su boda con Eladio, al que conoció poco tiempo después de que Ana María pusiera fin a su matrimonio con Ortega Cano. Una situación que supuso una brecha entre madre e hija. «La enhorabuena no le he dado. Yo creo que se está equivocando. Casarse ahora tan rápido, no sé. Es muy pronto… Los dos vienen de matrimonios fallidos, hay hijos de por medio. Yo estoy harta de aguantar a hermanastros, hermanastras (…). No estoy molesta, solo le he dicho a mi madre que es muy pronto. No hay ningún tiempo correcto, no quiero que vuelva a tener los mismos errores que anteriormente, que ésta sería su tercera boda», dijo Gema, que le reclamó más atención y tiempo a su madre para estar juntas.

Unas palabras que Ana María no dudó en responder en Telecinco, dejando claro que su relación se había enfriado: «Mi hija se sorprendió cuando se enteró, lo ve muy precipitado, me lo ha dejado claro. Voy a procurar echar pelillos a la mar porque es mi hija y ya se ganará ella la confianza de Eladio. Ella tampoco puede predicar con el ejemplo, y ella sabe por qué lo digo. Yo no tengo 15 años, tengo 45 y llevo un bagaje de vida duro. Me despierto temprano para llevar a mi hijo al colegio, soy independiente económicamente, tengo mi coche, mi carnet de conducir, casa en Madrid y en Cádiz y tengo los pies en el suelo».

Una elevada fuente de ingresos

Sus ingresos en televisión o como agente funeraria, no han sido -al parecer- suficientes para Gema, que aspira a tener una cuenta corriente millonaria. Tras su paso por Supervivientes, la primogénita de Ana María Aldón decidió abrirse una cuenta en OnlyFans. En esta plataforma de contenido para adultos -donde se graba vídeos muy explícitos- gana un total de entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Un trabajo del que está muy orgullosa. «Sigo con las fotos, también creo vídeo. Hago contenido yo sola. También tengo algún contenido con otra persona, pero no es habitual. Todo tipo de creación de contenido. Hay contenido súper explícito. Mi contenido es explícito. Antes no lo era, ahora sí, yo hago todo tipo de contenido», dijo en Ni que fuéramos.

Un trabajo que parece no gustarle a su madre, tal y como desveló la propia Gema: «Mi madre no sé cómo lo lleva, pero me importa muy poco la opinión de nadie. A mí lo único que me importa es llevar comida a mi hija. Para mí, para mi niña y para vivir mi vida.Conocedora de esto es, porque sabe el tipo de contenido que yo grabo, pero no le gusta escucharlo. Con mi madre la situación es buena, de teléfono, porque como vivimos tan lejos».