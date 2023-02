Gloria Camila vs. Gema Aldón: «Que empiecen los juegos del hambre»

Después de varios Deluxe y alguna que otra entrevista en una de las revistas de cabecera de nuestro país, Gema Aldón ha dado el salto definitivo a la pequeña pantalla. La hija de Ana María Aldón ha fichado por Supervivientes 2023, una noticia que no habría sentado bien a nadie de su entorno, incluida su madre, que siempre ha querido mantener a la joven alejada del foco mediático y más a raíz de su divorcio de Ortega Cano.

Pero no le ha podido cortar las alas y Gema Aldón se ha convertido en uno de los nombres casi confirmados del programa en el que se enfrentará a lo que es sobrevivir en una isla, buscarse la vida para comer y, sobre todo, tener que convivir con otros rostros conocidos de la televisión que no conoce. No obstante, el mayor problema al que se enfrenta es el de lidiar con la fama y con las críticas que reciba. Críticas que, por cierto, ya han comenzado.

Ha sido Gloria Camila la primera en pronunciarse tras este nuevo fichaje del programa. La joven, que decidió hace unos meses alejarse de la televisión por una cuestión de salud mental, no ha visto con buenos ojos que la que un día fue parte de su familia pase a formar parte del equipo de Telecinco. Y, sin pelos en la lengua, así lo ha hecho saber: «Enhorabuena Gema and company! Os felicito primero por el buen repre que habéis tenido para gestionar todo esto y también porque LO HABÉIS HECHO DE PUTA MADRE hasta conseguir lo que querías».

Al parecer, la hija de Ortega Cano piensa que tanto Gema como Ana María han ido hablando de su padre y de su familia en los platós de televisión con el único objetivo de hacerse un hueco en este mundo: «Al final nunca me equivoqué. Espero que recojas MUCHA YUCA!». Pero no todo ha quedado ahí, pues Gloria Camila también ha compartido el whatsapp que le envió la hija de la diseñadora en el que la amenazaba como volviese a hablar de su familia.

Y Gema Aldón no ha podido evitar responderla. La hija de la diseñadora ha compartido en sus historias un «se vienen cositas» acompañado del siguiente texto: «En la vida se necesita tener tres cosas. La humildad de no sentirse superiores a nadie. El coraje de afrontar cualquier situación. La sabiduría de callar frente a la estupidez de ciertas personas». Y, para finalizar, ha puesto como posdata que ella no recoge las yucas, que ella se las come.

Espectadores, la guerra está servida. Porque estoy no acaba aquí. Si finalmente se confirma el viaje de Gema Aldón a Honduras, la joven no va a tener reparo alguno en hablar largo y tendido sobre todo lo que ha vivido todos estos años en los que su madre ha compartido vida con el torero. Pero para eso, habrá que esperar. De momento, y tal y como ha sentenciado la ex de Kiko Jiménez: «Que empiecen los juegos del hambre». Y es que, si algo tienen claro las dos es que ha comenzado una guerra mediática en la que ninguna piensa callarse más.