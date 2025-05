La guerra entre Ana María Aldón y Gloria Camila no ha llegado a su fin. Tras la reaparición de la hija del torero en la televisión, el enfrentamiento no ha hecho más que recrudecerse. La joven no ha dudado en disparar en contra de la ex mujer de su padre y Aldón ha contestado a las acusaciones. Este cruce de declaraciones han provocado que la de Sanlúcar reabra una herida que creía cerrada, pero que parece estar más al descubierto que nunca. Aunque las desavenencias familiares del pasado no son el único pretexto que mantiene la guerra viva entre dos de las mujeres que forman o han formado parte de la vida del matador de toros.

Durante una etapa vital, las dos decidieron enfocar sus trayectorias en el diseño de moda y acudieron juntas a la universidad, aunque no corrieron la misma suerte. La decisión no resultó fructífera académicamente para Gloria Camila, que tras varios cursos terminó abandonando la formación sin completarla. Por el contrario, Ana María quiso aprovechar la oportunidad y finalizó los estudios un resultado excepcional. Tiempo después, el matrimonio compuesto por Ana María Aldón y José Ortega Cano tomó caminos separados. Pero la ruptura no supuso la desvinculación de ninguna de ellas con la pasión que comparten. Tanto es así que, por separado, han montado sus propios negocios. Una decisión que ha sido motivo de rivalidad laboral.

Gloria Camila y Ana María Aldón saliendo de la Universidad. (Foto: Gtres)

Los negocios que las enfrentan

BAKKUS ha sido el nombre elegido por Gloria y dos compañeras más para formar su firma de ropa. Este trío, que cree en el poder transformador de la moda, se define como: «Tres apasionadas mujeres, firmes en nuestras convicciones y decididas a transmitir confianza». Y también describen sus creaciones como una expresión de dedicación y amor. En la tienda online ofertan diferentes categorías: americanas y chalecos, camisas y tops, pantalones y monos, sudaderas y gorras y conjuntos.

Gloria Camila y sus socias de BAKKUS. (Foto: BAKKUS)

En las imágenes donde muestran los productos, aparecen ellas mismas tanto en la calle como en el interior de un estudio de fotografía. Incluso en algunas instantáneas posan José Fernando y José Ortega Cano. Este gesto muestra el apoyo familiar incondicional que respalda a Gloria en sus proyectos. La horquilla de precios es variada y va desde los 19,99 € hasta los 220 €. Unos importes que muchos seguidores han criticado y han tachado de excesivamente elevados en si se comparan con la calidad que ofrecen.

José Fernando y José Ortega Cano posando. (Fotos: BAKKUS)

Por su lado, Ana María ha creado su propia colección. Pese a que el negocio estuvo empañado por los rumores de cierre y por supuestos problemas económicos, la emprendedora continúa con su proyecto. La marca, que lleva su propio nombre, tiene objetos de temporada y de rebajas. Además, no solo ofrece prendas de ropa, sino que se ha atrevido con complementos como bolsos, cinturones, collares o calzado.

Ana María Aldón posando. (Foto: Ana María shop online)

Al igual que en Gloria, Aldón también es la imagen de su web y viste orgullosa sus creaciones. En comparación con BAKKUS, los precios no son tan altos y actualmente ninguna de las piezas supera las dos cifras.