A finales de los años 90, Rocío Jurado y José Ortega Cano presentaban a Gloria Camila y José Fernando, sus hijos de tres y seis años respectivamente. La más grande, que dos décadas atrás había dado a luz a Rocío, fruto de su matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco, y el diestro decidían adoptar a un niño y una niña colombianos.

A pesar de la fama de sus padres, hasta que no alcanzaron la mayoría de edad, Gloria y José Fernando trataron de mantenerse al margen de los focos. No obstante, tras cumplir los 18, la pequeña de los Ortega Mohedano, daba el salto a la televisión de la mano de programas como Supervivientes. La joven estuvo acompañada en la aventura con su entonces novio, Kiko Jiménez, con el que rompía poco tiempo después.

Tras ello, y a pesar de las polémicas que ha protagonizado a lo largo de los años, la hermana de Rocío Carrasco (con la que actualmente no tiene relación) daba un paso atrás mediáticamente para centrarse en sus negocios, en su propia imagen y en su salud mental (aunque, en ocasiones puntuales ha hecho apariciones televisivas como colaboradora de programas o entrevistas).

Desde que apareciera en la pantalla de los espectadores por primera vez, la joven ha tenido que hacer frente en numerosas ocasiones a las críticas por el hecho de haber tenido facilidades económicas, laborales o simplemente por el peso de su apellido. No obstante, la hija de Ortega Cano decidía zanjar las dudas y aclarar que había cuatro años de diplomatura de Diseño de Moda en IADE.

Desde febrero del 2024, la hija de la intérprete de Ese Hombre ha estado inmersa en su propio negocio de moda, en el que ha podido plasmar todos sus conocimientos. Una pasión que compartía con Ana María Aldón, ex mujer de Ortega Cano.

El negocio de Gloria Camila que no termina de despuntar

Hace justo un año, la ex novia de Kiko Jiménez decidía apostar por el emprendimiento. La hermana de José Fernando presentaba Bakkus, una firma de moda que contaba con el apoyo de Elisa Vázquez y Lorena Elorriaga, sus socias.

No obstante, a pesar de la ilusión de la joven por su propio proyecto profesional, desde el principio las críticas no cesaron. En primer lugar, por el precio de las prendas, que meses después tuvieron que rebajar (en algunos casos incluso un 80% de su precio inicial). Por ejemplo, la camisa Cibeles, que estaba valorada en más de 200 euros, tuvieron que bajarla a 70 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAKKUS OFICIAL (@bakkusoficial)

En muchas ocasiones, creadoras de contenido como María Pombo o Violeta Mangriñán, aprovechan su influencia en redes sociales para promocionar sus propios negocios. Una estrategia que sirve para que sus followers sigan muy de cerca su trabajo más allá del universo 2.0.

Aunque Gloria Camila actualmente acumule en su cuenta personal más de 800 mil seguidores, la de su marca de moda no alcanza los 11 mil followers. Una prueba que demuestra que, a pesar de la mediática imagen de la joven, gran parte de su comunidad no conoce o no tiene interés en su negocio online.