Decoración y un poco de corazón: las tramas que harán de ‘Decomasters’ un reality de la crónica social

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo lunes, 19 de enero, se estrena Decomasters en RTVE, un nuevo reality en el que 10 parejas de celebrities se enfrentarán para convertirse en auténticos profesionales de diseños de interiores. Por ahora, son pocos los detalles que se conocen sobre la dinámica que seguirá el programa, pero por lo que se pudo ver en el avance emitido por la cadena pública, parece que las relaciones entre los concursantes seguirán dando seguimiento a algunas de las polémicas más mediáticas de la crónica social actual de nuestro país.

Isa Pantoja, Asraf Beno, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, Antonia Dell’Atte, María Zurita, Eduardo Casanova, Canco Rodríguez, Lucía Bosé, Palito Dominguín, Eduardo Navarrete, la terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño, Belén López, los Gemeliers y los influencers King Bru y Andy Andrea son los rostros conocidos que protagonizarán la primera temporada de Decomasters. Como se puede comprobar, entre ellos existen vínculos pasados o relaciones actuales que han dado mucho de qué hablar en el papel couché de nuestro país y desde LOOK hemos querido hacer un repaso de las tramas (ajenas a lo ocurrido en las pruebas del concurso) que volverán a abrirse durante la emisión de este nuevo e innovador espacio televisivo.

Isa Pantoja y su complicada relación con su madre

Isa Pantoja participará en Decomasters de la mano de Asraf Beno, su marido. Sin embargo, más allá de que tal vez hablen de cómo están llevando la llegada de su primer hijo en común (el segundo para ella), en el vídeo promocional se puede ver como la hija de la tonadillera se abrirá en canal con la audiencia para hablar sobre su relación con su madre.

«Me quede embarazada muy joven. Tenía 17 años, y al final eso es un machaque continuo que no me deja avanzar en mi vida», «Una madre es una madre y una hija es una hija», «Tengo tantos problemas en mi vida que es que no puedo hacer nada. Estoy traumatizada. ¿Qué hago si todo me recuerda a lo mismo?». Estas son solo algunas de las declaraciones que Isa ha hecho en el programa y que, sin duda, pondrán de nuevo encima de la mesa sus polémicas más sonadas con su familia.

La relación de Mar Flores y Carlo Costanzia

La pareja formada por Mar Flores y Carlo Costanzia fue una de las más inesperadas cuando salió a la luz el casting. En los últimos años, los rumores de distanciamiento entre ambos no han hecho más que crecer por diferentes movimientos y actitudes que han realizado y que han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, su primera vez juntos en televisión podría marcar un antes y un después. Aunque eso no exime que alguno se sincere como nunca antes lo había hecho sobre su vínculo. De hecho, en el avance, aparece la modelo hablando con Eduardo Casanova y confesándole que su hijo mayor «nunca quiere hablar nada del pasado», algo que le parece completamente injusto.

Carlo Costanzia y Mar Flores en la presentación de ‘Decomaster’. (Foto: Gtres)

El vínculo pasado entre Antonia Dell’Atte y Mar Flores

El pasado en común de Antonia Dell’Atte y Mar Flores no es otro que sus respectivas relaciones con Alessandro Lequio. Este cruce de historias personales llegó a generar tensiones y comparaciones en un pasado que, ahora, con su coincidencia en Decomasaters, tal vez puedan afrontar por primera vez. En el avance, la italiana aparece dirigiéndose a la modelo para decirle que «cayó en las emociones del diablo». Por ahora, se desconoce el contexto de dicha conversación, por lo que habrá que esperar a su estreno para descubrirlo.

María Zurita en un momento complicado para Casa Real

María Zurita será la compañera de Antonia Dell’Atte en esta nueva aventura televisiva. Y lo hará en un momento en la que la vida de su familia atraviesa una etapa delicada. Sobre todo la de su tío, el Rey Juan Carlos I, quien se encuentra en el punto de mira tras haber publicado Reconciliación, un libro autobiográfico en el que ha repasado cada uno de los capítulos más emblemáticos de su faceta personal. ¿Hablará sobre dicho revuelo la que se dice que es la sobrina favorita de don Juan Carlos?