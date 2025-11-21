Isa Pantoja responde a Kiko Rivera y lo aclara todo: "Me ha removido, estoy muy sensible"

Isa Pantoja ha recurrido a ¡De Viernes! para contestar a las declaraciones que le dedicó Kiko Rivera durante su regreso televisivo. Hay que recordar que el DJ estuvo un tiempo apartado de los medios, pero ha vuelto con fuerza y dispuesto a dar explicaciones sobre su guerra familiar. Según dijo, se sentía en la obligación de pedirle perdón a Chabelita, aunque asegura que ella tampoco le ha puesto las cosas fáciles. Al escuchar todo esto, la influencer se ha armado de valor y ha roto su silencio.

«La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible», reconoce abiertamente. La protagonista de nuestra noticia dejó Telecinco hace unos meses para probar suerte en TVE. La contrataron en La familia de la tele, un programa que pretendía resucitar la esencia de Sálvame y acabó siendo un fracaso. De esta forma, Isa se quedó sin ningún espacio en la pequeña pantalla, pero ahora ha encontrado un altavoz en el espacio presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Isa Pantoja sonriendo. (Foto: Gtres)

Chabelita reconoce que las palabras que le ha dedicado su hermano le han provocado muchos sentimientos. Su discurso sigue siendo firme, pero ha cambiado el tono y ahora no se muestra tan combativa. Eso sí, ha recalcado que ella tenía razón y que jamás mintió cuando puso encima de la mesa el infierno que vivió en Cantora, la finca que Isabel Pantoja heredó de Paquirri.

El sufrimiento de Isa Pantoja

Después de mucho tiempo evitando hablar del tema, Isa Pantoja dio un paso adelante para confesar lo que su hermano le hizo pasar en la finca familiar. «Me dijo que me quitara la ropa. Era diciembre en Cantora y había llovido unos días atrás», deslizó durante su última entrevista en ¡De Viernes!. Y más adelante dijo: «Él tuvo que andar unos metros para coger la manguera. Mi madre, medio llorando, preguntó que qué iba a hacer y yo me quedé en sujetador y bragas, con el móvil en la bota. Mi madre dijo que no podía verlo y mi hermano dijo: si no puedes verlo, vete».

Isa Pantoja en el estreno de ‘La Familia de la Tele’. (Foto: Gtres)

Según contó, Kiko Rivera la regó con una manguera al descubrir que tenía novio, que había mantenido relaciones y que se comunicaban a través de un teléfono que la joven había escondido en su dormitorio. «Empezó a regarme y a preguntarme que dónde estaba el teléfono. Llega un momento que ni le escucho porque solo le oigo decir: eres una sinvergüenza. Estaba en shock, no sentía el agua, ni frío, ni nada. Me quería morir directamente».

Isa contó todo eso entre lágrimas y a partir de entonces eran muchos los que pensaban que jamás podría perdonar a su hermano porque la herida era muy profunda.

Kiko Rivera ha reflexionado

Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Chabelita ha sido madre por segunda vez y Kiko Rivera todavía no conoce al bebé, ni siquiera se puso en contacto con ella para preocuparse por el embarazo o para darle la enhorabuena. Sin embargo, el DJ ahora tiene mucho tiempo para reflexionar y antes de la entrevista de su hermana ha publicado un mensaje cargado de indirectas.

«Siento que estoy entrando en el mejor momento de mi vida. La vida me ha dado la oportunidad de empezar otra vez, pero esta vez con más claridad, más fuerza y con los pies en el suelo», escribe en su cuenta de Instagram. Y después llega la parte que tiene que ver con su hermana: «He tropezado, he fallado, he perdido tiempo… pero también he aprendido».

Fuentes cercanas a la familia sostienen que Kiko e Isa tienen muchas cosas en común, por eso dan por hecho que, antes o después, acabarán firmando la paz.